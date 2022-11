La sed de venganza de De Miñaur y el orgullo de Lleyton Hewitt

Lleyton Hewitt, capitán australiano de Copa Davis, pronunció sin cesar la palabra "orgullo" para definir su sentimientos tras la clasificación para la final tras vencer a Croacia (2-1) y dijo que ahora se sentará ante el tablero para trazar un plan ganador.

Aludió a "un pequeño problema en el tobillo" de Matthew Ebden y explicó por ello llevaban un par de días pensando en cambiar el dobles, comentó al ser preguntado por su decisión de pasar a Jordan Thompson del individual al dobles. "Todo el equipo hace lo que se le pide. Se merecen estar en la final del domingo, sé lo que significa", dijo Hewitt que ganó la última final disputada por su equipo, en 2003 ante España. "El corazón" y "la pasión" fueron determinantes, dijo, y anticipó que sabe "qué esperar" de cualquier de sus dos posibles rivales, Italia o Canadá.

Alex de Miñaur, que mantuvo vivo al equipo al ganar a Marin Cilic (6-2 y 6-2), aseguró que salió buscando "venganza" tras haber encajado el año pasado ante el croata su única derrota en diez partidos en la Davis. "Tenía eso en el fondo de la mente. Quería mi venganza. Salí a cumplir una misión y jugué un gran tenis y le di a mi equipo y a mi país una oportunidad de luchar", afirmó.

"Sé cuál es mi papel: ser firme como un clavo. Estoy muy orgulloso de mí mismo", añadió. De Miñaur indicó que durante el partido ante Cilic se sintió en varias ocasiones "con la espalda contra la pared" y advirtió: "solo hay una manera de romper ese muro: ir hacia adelante a todo vapor. Yo sabía cuál era mi trabajo. Mi trabajo era mantenernos vivos y estoy feliz de hacer cualquier cosa que pueda por mi país", destacó.

Jordan Thompson indicó que no se sintió decepcionado por no jugar un partido individual y señaló que "cualquier papel" le gusta. "Estar en la final es un sentimiento que no puedo describir", dijo.