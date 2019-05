–¿Cassá le ha puesto condiciones para un pacto de gobierno?

–La idea es un gobierno de coalición, no un acuerdo de investidura como en esta Corporación, que se ha demostrado ineficiente. En los últimos meses, el grupo que hizo el apoyo de investidura ha tenido la tentación de hacer oposición; ha frenado el Presupuesto de 2019 y complicado la vida al equipo de Gobierno. Es bueno, con los acuerdos programáticos correspondientes, negociar un acuerdo de gobierno de coalición. Esta mañana [por ayer], él me ha planteado que dependerá de los acuerdos que el partido a nivel nacional decida y es obvio. Los acuerdos no pueden ser aislados de cada ayuntamiento. Hemos quedado en que cuando ellos tengan despejado ese tema, volvemos a hablar.

–¿Qué hará si le condiciona a que prescinda de Pomares?

–Eso no lo voy a aceptar, bajo ningún concepto porque sería ir en contra de un derecho fundamental que es la presunción de inocencia. Sería ir en contra del acuerdo programático de los dos partidos –PP y CS– que está para los gobiernos regional y locales que dice textualmente que serán apartados de sus funciones políticos de ambas formaciones si hay una imputación formal, pero no cuando hay una cuestión de investigación. Ya en el caso de Teresa Porras está sobreseído. Con todo mi respeto a la independencia del Poder Judicial, también es lo más probable en el caso de Pomares y Cardador porque sé de sobra de su honradez y su buen trabajo. Estos expedientes no han estado ni más lentos ni más rápidos, en todo caso con más diligencia que otros. Sin entrar en el fondo porque está sub judice, tengo absoluta confianza en ellos. Sería contradictorio, sería pedir algo que no está pactado en el acuerdo, sería salirse de las reglas de juego pactadas entre PP y Cs. Es un sinsentido en una democracia que nos saltemos un derecho fundamental de nuestra Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No aceptaré algo que no tiene sentido, está aparentemente cogido porque hizo unas declaraciones hace meses en una línea que no corresponde al sentido común y lo pactado. Se pueden buscar fórmulas. Yo no tengo inconveniente en aceptar que, hecho el acuerdo, si después ocurriera algo, que yo dudo que ocurra, esa imputación formal, sea cesado, pero no nos debe condicionar el acuerdo para el gobierno de coalición. El señor Pomares está en lista. La lista la hice para mostrar mi respaldo a los dos y mi respaldo a la presunción de inocencia y mi desacuerdo con la estrategia de todos los partidos en este tema, excepto el nuestro.

–¿Confía en que habrá pacto?

–Es de sentido común que lo haya si ponemos el interés de Málaga por encima de los de partido.

–¿Esperaba subir un concejal?

–Aspiraba inclusive a mayoría absoluta para gobernar en solitario... Las encuestas no nos daban una subida de este tipo. Hemos ido más lejos de lo que las encuestas decían. [Analiza los números de los partidos de europeas y municipales]. Lo que baja la izquierda y el centro derecha suma unos 37.000 votos. Nosotros de las europeas a las municipales hemos subido casi 36.900. Resulta muy satisfactorio comprobar que los vecinos y vecinas de Málaga han hecho su reflexión y una apuesta por la candidatura que tengo el honor de encabezar. Me resulta estimulante y reconfortante. Porque no sólo del espacio centro derecha o derecha, sino de la izquierda han venido un buen número de votos que han confiado en nosotros en las municipales, aunque en las europeas han votado a su partido. Tener ese apoyo transversal que es medible en esta ocasión porque coinciden las elecciones municipales y europeas, me resulta muy estimulante. Los votos del PP se han mantenido y se han sumado estos otros. De ahí ese crecimiento que nos lleva a rozar el 40% de los votos.

–¿No llevar a Bendodo de número 2 le ha beneficiado?

–No entro en ese análisis. Quise decir, a lo mejor no estuve muy exacto en las palabras, que daba la impresión de que yo iba a abandonar mis responsabilidades en el caso de ser elegido... Bendodo es una persona de peso político y esa posición podía dar esa impresión, es lo que quise decir. Bendodo ha demostrado una gestión brillante en la Diputación y lo está demostrando en la Junta. Yo espero mucho de la colaboración de la Junta de Andalucía en esta etapa en tantos temas que tenemos en la ciudad de Málaga. Los accesos al PTA han sido un ejemplo, el centro de salud de Gamarra que se ha anunciado... Esa colaboración de la Junta con Málaga puede darnos una etapa más capaz de dar respuesta a los temas de la ciudad con rapidez; con una colaboración más leal entre el ámbito autonómico y local.

–¿Estará los cuatro años?

–Es obvio. Ese es mi compromiso y lo estaré, si Dios quiere.

–¿Será su último mandato?

–Debe ser el último, debe ser el último. A veces se me escapa eso de ‘bueno, ya veremos cómo me siento’ porque ahora me siento muy bien, pero hay que ser prudente y debe ser el último.

–¿A su mujer le ha prometido que va a ser el último?

–He escuchado con atención su recomendación.

–¿Dos prioridades para este mandato?

–Hay muchas. Mejorar más aún en limpieza; hemos mejorado, pero nos queda. El convenio de Limasa ya está registrado, pero nos queda materializar cómo se hace la productividad en el salario en relación a cantidad y calidad de trabajo. Seguiremos incrementando en seguridad. Ahora podemos cubrir el máximo de vacantes que haya en Policía y Bomberos. En el día a día, ser eficaces al 100%. En los barrios, las instalaciones deportivas y culturales que nos quedan. Y de los grandes objetivos... el Auditorio, el Centro de Creadores del Distrito 6 en la antigua prisión, la ampliación del Centro Principia, la llegada del Planetario, completar la acción del Benítez... Algunos, como el Benítez han tenido mucha lentitud en la Junta de Andalucía... Y luego el Guadalmedina, hay que poner en marcha la aprobación del plan especial que está bastante avanzado, los proyectos del eje litoral, la conectividad peatonal de muchos tramos de la ciudad, el proyecto de Carretería-Álamos, las tecnocasas...

–¿Algo que quiera añadir?

–Son unas elecciones muy especiales. Se planteaba desde ciertos grupos como que nuestra oferta pudiera estar con menos capacidad de ilusionar a la gente y nosotros hemos pedido el apoyo para seguir cambiando a la ciudad a mejor. Y la gente ha entendido nuestro mensaje y ha apoyado nuestra voluntad de seguir avanzando. Ha habido un esfuerzo de todos. El sentir como ese mensaje ha calado y mucha gente lo respalda desde otras formaciones políticas, no solo desde los afiliados del PP, es muy estimulante, muy reconfortante y nos compromete a hacer las cosas muy bien. Estoy seguro que mis compañeros de la lista se sentirán comprometidos a dar de sí lo mejor. Eso es lo bueno de la democracia, que te sometes al escrutinio de la gente y si consigues transmitir ilusión y convicción, la respuesta de la gente te da una fuerza inmensa para llevar a cabo todo eso y te compromete a ello.