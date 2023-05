Margarita del Cid: "Yo tengo un programa que es un contrato con los torremolinenes"

La candidata electa del Partido Popular a la Alcaldía de Torremolinos, Margarita del Cid, ha recuperado la mayorá absoluta para los populares tras dos legislaturas de gobiernos conformados por coaliciones, recabando en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo 14.497 votos, lo que supone el 57,44% y la obtención de 17 concejales. La alcaldesa de la ciudad durante los próximos 4 años atiende a Málaga Hoy para coontar cómo asume el nuevo mandato y la conformación del Gobierno, que tendrá lua¡gar el 17 de junio, basado en una combinación de las áreas y las zonas de las ciudad.

-¿Cómo ha sido la resaca electoral?

-A mí me ha pillado trabajando, a veces analizando datos porque el trabajo no ha parado en ningún momento y he tenido que seguir con el día a día habitual y también con el tratamiento médico que estoy haciendo. Así que la resaca electoral ha sido trabajar.

-¿Se esperaba un resultado tan abrumador?

-Había alguna encuesta que decía que la cosa podía estar en esas cifras, pero me gusta tener siempre los pies pegados al suelo, y pensaba que era excesivo. Afortunadamente, no ha sido así y ha sido una grandísima alegría para mí y para mi equipo. Yo solo puedo dar las gracias, estar muy agradecida al pueblo de Torremolinos por este resultado histórico, y lo digo de corazón. Ha sido una de las sorpresas más agradables que he recibido en mi vida.

-¿A qué atribuye ese cambio de tendencia del voto?

-Nosotros el mejor aval que hemos tenido es el trabajo que hemos hecho en los últimos meses. Eso ha sido en mi opinión lo que ha cambiado el voto, lo que ha hecho que la gente vea que era posible, que había un equipo y una alcaldesa al frente preocupados por Torremolinos. Lo hemos demostrado 24 horas, 7 días a la semana, para sacar adelante proyectos que llevaban años metidos en los cajones para que Torremolinos sea una ciudad más limpia, más segura, con más iluminación en las calles y con más embellecimiento.

-¿Qué va a diferenciar esta nueva etapa de mayorías absolutas del PP de las anteriores?

-Yo lo tengo muy claro, y he dicho que mi programa electoral no son promesas, son compromisos que se van a poner en marcha en breve. Soy una persona dialogante, amiga de mis amigos, que trabajo incansablemente, que mi pasión es Torremolinos y espero que eso se vea reflejado en mi Alcaldía.

-¿Qué va a permitir tener esa mayoría absoluta?

-Que sigamos trabajando, para mí no va a ser distinto gobernar con mayoría absoluta que en minoría. Yo tengo un compromiso con los torremolinenses, que es mi programa electoral y lo que pueda venir añadido también, pero ése va a ser el guion de mi acción de gobierno. Y evidentemente conseguir que en Torremolinos el desempleo no sea un problema, que tenga durante el invierno una mayor ocupación hotelera y extrahotelera, que los comercios sean novedosos pero que sigan produciendo empleo, ayudar a los empresarios, que las familias se encuentran bien, que sigamos siendo un referente como ciudad inclusiva y como sociedad donde la libertad es una forma de pensar y de comportarse.

-¿Cómo resumiría los 17 meses que ha estado gobernando tras la moción de censura?

-Meses muy intensos donde hemos podido ir poniendo en marcha muchos proyectos que van a marcar el presente y el futuro de Torremolinos. Para mí personalmente han sido meses en los que creo que los torremolinenses han notado el cambio, nos lo han estado comunicando, con lo cual siempre pienso que me he sentido muy apoyada desde el primer momento.

-¿Cuáles van a ser los pilares que van a dirigir su gestión?

-Yo tengo un programa, que es un contrato con los torremolinenses, y voy a seguir con eso. En todo lo demás, voy a intentar que la oposición también reme a favor. Yo creo que todos los servidores públicos estamos para aportar, y en este sentido, he hablado con los grupos que están en la oposición.

-Respecto a la conformación del nuevo gobierno, ¿Tienen vislumbrado cuáles van a ser las áreas?

-No, es algo que me tocará abordar en las próximas semanas. Quiero hacerlo atendiendo mucho a los distintos retos que tiene Torremolinos y también con una especial atención a los barrios, con lo cual va a ver una combinación entre áreas de gobierno y zonas de Torremolinos.

-¿Cuáles van a ser las primeras medidas que se van a implementar?

- Como he sido alcaldesa en el pasado año, las principales medidas están ya en marcha. Una de las primeras cosas que estamos estudiando para esas personas que lo están pasando peor, que son nuestros mayores y los que tienen pensiones mínimas, es una reducción del IBI. El Ayuntamiento, lo primero que hizo cuando yo llegué, fue reducir la tasa de basura, suprimir la plusvalía y cambiar algunas tasas urbanísticas y en ese sentido voy a seguir. La presión fiscal en estos momentos tan complicados para las familias y nuestros mayores hay que disminuirla.

-¿Cuáles van a ser los aspectos prioritarios?

-La limpieza, la seguridad, el embellecimiento y la regeneración urbana.

-¿Cómo se plantea la promoción turística?

-Con una promoción nacional e internacional de la mano de Turismo Costa del Sol, con especial hincapié en el turismo deportivo y en todos aquellos segmentos que desestacionalizan en los meses de menos ocupación.

-¿Y en cuanto a la diversidad?

- Vamos a seguir trabajando como hasta ahora, impulsando Torremolinos como un referente de turismo y de municipio diverso. Esta misma semana vamos a vivir un gran evento que dura varios días, ese euroPride, con el que vamos a recibir la visita de miles de personas para seguir viendo a Torremolinos como esa ciudad representante de la diversidad, la más importante de España. También vamos a seguir la misma línea trabajando con los colectivos y hemos hablado con ellos sobre la mejora que vamos a hacer en la organización de la agenda diversa, que dura todo el año y que tiene mucho que ver con la educación y la visibilización de las personas que viven en nuestra ciudad.

-¿Cómo se encuentra la deuda municipal?

-La deuda municipal sigue bajando y seguimos cumpliendo con el plan de pagos. Desgraciadamente, estamos hablando de la deuda contabilizada y de la bancaria, pero todos los días seguimos teniendo alguna sorpresa, sobre todo en temas de sentencias judiciales que siguen llegando, pero ya tenemos un escenario en el que la deuda no va a ser un impedimento para que Torremolinos siga invirtiendo y creciendo.

-¿Cómo se encara la prestación de los servicios pese a esa losa?

–Con la máxima calidad, que es lo que se merecen los ciudadanos de Torremolinos, y que es lo que no se estaba haciendo con el anterior equipo de gobierno.

-¿Cuál es la situación urbanística?

- Estamos trabajando en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, y antes de la redacción hay que dar otra serie de pasos previos, y en eso estamos.

-¿Qué horizonte temporal se marcan?

-Aproximadamente, unos dos años.

-¿Cómo se encuentra el proyecto del centro comercial Intu?

-Los promotores están desde hace meses trabajando con los técnicos municipales para un nuevo proyecto parecido, pero no igual que el anterior, que espero que en los próximos meses se convierta en un área realidad.