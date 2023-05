Vox prevé un buen resultado en Málaga: "Queremos defender las ideas de una gran mayoría de malagueños"

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que prevé un buen resultado en Málaga en las próximas elecciones municipales y que tienen "el interés de defender las ideas de una gran mayoría de malagueños, algunos de los cuales nos votan y algunos todavía no saben que somos su mejor opción". "Esperamos que en estas elecciones cada vez más se vayan dando cuenta", ha dicho.

"Nuestra previsión es que tengamos un buen resultado en la ciudad de Málaga, como tendremos en el conjunto de la provincia y en el conjunto de España", ha afirmado Espinosa de los Monteros en declaraciones a los medios, junto al candidato del partido a la Alcaldía de la capital, Antonio Alcázar; la diputada por Málaga, Patricia Rueda, y el presidente provincial, Antonio Sevilla.

Ha señalado que no se guían por encuestas "ni nos dejamos llevar por estudios de opinión que muchas veces vienen ya dirigidos con un interés" y ha asegurado que lo que hacen "siempre es proponer aquellas ideas que nos parece que son las mejores para cada ciudad".

Así, ha recordado que en Málaga en otras ocasiones la formación ha incidido en "la importancia de cuidar no solo el centro de Málaga, que está muy bien, sino la ciudad entera, porque es muy amplia", así como las infraestructuras. Por su parte, el candidato a la Alcaldía se ha centrado en la propuesta para recuperar y mejorar los polígonos industriales y parques comerciales de la ciudad, porque consideran que "no están adecuados; sus infraestructuras, su mantenimiento, su conservación y sus equipamientos no son los más propicios".

Al respecto, ha recordado que en estos parques industriales y polígonos "trabajan más de 40.000 personas y miles de empresas, miles de pymes, miles de autónomos que forman parte del tejido fundamental y básico, económico de la ciudad y del cual dependen muchísimas familias". "Entendemos que hay que mejorar de forma y manera importante todo lo que son los equipamientos, las infraestructuras, la logística y las zonas de carga y descarga", ha afirmado Alcázar, quien ha incidido en que estas zonas "no reúnen en estos momentos unos condicionantes lógicos y apropiados para que este tejido empresarial malagueño tenga una funcionalidad y una operatividad".

Asimismo, ha dicho que desde Vox trabajarán "concienzudamente en facilitar zonas de aparcamiento y de carga y descarga", y sobre todo para que estos polígonos "no tengan el embudo que tienen en horas puntas para entrar y salir y que los trabajadores y otros usuarios puedan tener un mejor acceso". Al respecto, ha señalado que estas áreas "tienen un problema muy grande de movilidad", ya que ha señalado que "solamente un tren de cercanías y unas precarias, porque son muy pocas, líneas de autobuses" son las formas de acceso a estos centros de trabajo.

"Cuando Vox esté en el Ayuntamiento de Málaga, vamos a trabajar concienzudamente en mejorar y atender estos polígonos que son tan básicos y tan fundamentales en el desarrollo y en el tejido económico de la ciudad", ha concluido.