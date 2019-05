Adelante Málaga, la confluencia de Podemos e Izquierda Unida, plantea poner en marcha un plan de emancipación para jóvenes, una escuela municipal de formación y un plan especifico de vivienda para esto sector de la población, según ha anunciado este domingo Eduardo Zorrilla, el cabeza de lista de la coalición para las elecciones municipales del 26 de mayo.

El programa electoral de Adelante Málaga dispone de propuestas "exclusivas" para jóvenes, además de medidas trasversales sobre cuestiones vitales que afectan a esta parte de la ciudadanía, según han indicado desde la confluencia a través de un comunicado.

"La juventud es uno de los sectores de la población más perjudicados por falta de empleo, la precariedad y la imposibilidad de acceder a una vivienda, a pesar de lo cual, el Partido Popular no ha hecho nada desde el Ayuntamiento para revertir esta situación", ha señalado.

En esta línea, Ainhoa Serrano, candidata independiente de la lista de Adelante Málaga y miembro del Sindicato de Estudiantes, ha calificado de "insostenible" la situación de los menores de 30 años en la ciudad.

"Siete de cada diez parados son jóvenes y nos enfrentamos a no tener contratos y a ser explotados. Nos tratan como ariete para el resto de los trabajadores. Ya hay más desahucios por impago de alquileres que por hipotecas. Muchos salen de aquí, no como dice la derecha porque tenemos espíritu aventurero, sino porque aquí no hay ningún tipo de salida, ni laboral, ni de dignidad", ha dicho, por lo que ha señalado que "el 26 de mayo tenemos que echar a la derecha y cambiar la situación de la juventud en Málaga".

El candidato a la Alcaldía de Málaga ha explicado que pretenden poner en marcha un centro municipal de formación, "que irá más allá de las políticas insuficientes que desarrollado el gobierno del PP, y que sólo han servido para que sean explotados de forma miserable".

Dicha escuela "brindará formación profesional en diversas especialidades y permitirá cursos y exámenes gratuitos de inglés para que puedan adquirir el nivel B1", ha manifestado.

En cuanto al plan de emancipación para jóvenes permite, ha dicho, "abrir espacios de acceso al empleo, y también a la vivienda, con la creación de una residencia municipal de estudiantes y también con medidas dentro del Plan de Vivienda".

Zorrilla ha advertido de que "ninguna de estas medidas se pondrá en marcha si depende de Ciudadanos". "Por lo que el único voto útil para la juventud es Adelante Málaga", ha incidido.