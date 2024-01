Ana Gil, concejala de Vox en Estepona: “La política cansa”

La edil de Vox en el Ayuntamiento de Estepona, Ana Gil, ha decidido dejar su acta de concejala por “motivos personales” ocho meses después de tomar posesión, destacando que “la política cansa”, una actividad en la que seguirá “sin la presión oficial” de desempeñar un cargo público, cuya renuncia se hará efectiva en el Pleno ordinario de enero.

Gil ocupaba el segundo puesto de la lista electoral de Vox en los comicios municipales del pasado mayo, en los que el partido sacó tres concejales, por lo que ha ejercido la representación popular desde que se conformara el nuevo Gobierno, liderado por el popular José María García Urbano.

“Ha sido por motivos puramente personales, mi pareja es mayor que yo, y estamos todavía en la edad de poder disfrutar un poco de los viajes”, ha señalado la miembro de Vox, subrayando que “no se puede tener un cargo desatendido por otras razones”.

La noticia la dio a conocer el regidor en el Pleno extraordinario celebrado el 20 de diciembre, aunque no estaba incorporado como punto en el orden del día, tras anunciar que el teniente de alcalde, José María Ayala, renuncia a su acta de concejal para dedicarse en exclusiva a su labor como parlamentario andaluz.

Una situación que “no me sentó muy bien”, ha recalcado Gil, ya que según ha explicado entregó su “escrito de renuncia” tras el Pleno ordinario, celebrado anteriormente, pero “el secretario me dijo que no podía hacerla efectiva en un Pleno extraordinario”, por lo que pidió “mantener el asunto más discreto” hasta que se hiciera oficial, que tendrá lugar en la sesión ordinaria de enero.

“Había pensado preparar algunas palabritas para despedirme de mis compañeros porque el trato ha sido bueno y normal. Me cogió a 'contrapelo', dije algunas palabras, me puse algo nerviosa porque no me lo esperaba”, ha indicado, al tiempo que ha señalado que “no han estado bien las formas ni son correctas”.

Pasadas unas semanas, se ha mostrado convencida de la decisión: “No voy a tener la presión que se tiene cuando se es concejala. Si estás desempeñando un cargo, hay que estar 100%, y tienes que tener tiempo para prepararte las intervenciones”, ha afirmado.

Gil, que también ha sido diputada por Vox en la Cámara andaluza entre 2019 y 2022, ha apuntado que ha estado “cuatro años yendo a Sevilla, y eso cansa, la política cansa”. Así, tras la decisión de dejar su acta de concejala en el Ayuntamiento, ha asegurado que se siente “bien”.

“Sigo con Vox y con mi equipo, estoy disponible para lo que quieran, pero ya sin la presión oficial”. “Estoy cansada, mi renuncia ha sido por motivos puramente personales”, ha agregado, señalando que seguirá activa a pie de calle.

Tomará el relevo el cuarto de la lista, Juan Serrano, “un buen chico y muy trabajador”, por lo que “decidí dar un paso atrás”, ha explicado, pese a que sus compañeros le han animado a que “siga”, al ser integrante de Vox desde 2014 como “pionera” junto a Eugenio Moltó, hoy en día concejal del Ayuntamiento de Marbella.

“Se debe dar un paso atrás, yo entiendo la política así, o se atiende como Dios manda, o se da un paso atrás, y eso es lo que yo he hecho”, ha recalcado.

En cuanto a la situación del municipio, ha valorado que “se está construyendo un parque temático” en Estepona, una ciudad que ha tildado de “incómoda” a la hora de desplazarse, por ejemplo, y de la que ha criticado aspectos como las “peatonalizaciones”.

“Están construyendo una Estepona para el visitante”, ha opinado la política, remarcando que “están gobernando para los inversores”. También ha criticado la dificultad a la hora de acceder a una vivienda por parte de la juventud o la “polución que han trasladado a la avenida Andalucía” al implantarse la Zona de Bajas Emisiones, a lo que ha agregado la necesidad de “accesos nuevos” a la ciudad.

“Estepona necesita pensar más en los esteponeros, y que la juventud no se vaya a Manilva o a Sabinillas a comprarse pisos”, ha apostillado.