Unas 200 personas se concentran contra el cierre de varias áreas del hospital de Estepona

Unas 200 personas se han concentrado este jueves para pedir a la Junta de Andalucía que dote de un “presupuesto” Hospital de Alta Resolución de Estepona para ponerlo en funcionamiento al 100%, así como han denunciado el cierre de las áreas de quirófanos, hospitalización diurna y el servicio de endoscopia, según ha declarado el presidente del comité de empresa del hospital Costa del Sol, Alberto Ortega.

En la protesta, organizada por SATSE y UGT, el sindicalista ha valorado como un “abuso” la decisión tomada por Servicio Andaluz de Salud (SAS) en torno a las contrataciones de estas áreas, asegurando que “al inicio del verano se cerraron los quirófanos, el servicio de endoscopia y la hospitalización quirúrgica de forma temporal como parte del plan vacacional”, con “una fecha de vuelta a la actividad prevista en septiembre de este año”.

Sin embargo, ha lamentado que de manera “sorpresiva” el SAS ha comunicado a los trabajadores que “no van a volver a su puesto de trabajo, y el personal laboral fijo del hospital Costa del Sol vuelve” al centro de Marbella, mientras que a los profesionales contratados “se cortaron los contratos y no van a volver a hacer más contracciones para los quirófanos, la hospitalización ni para el servicio de endoscopia”.

Piden dotación presupuestaria

Ortega ha destacado que la construcción del hospital fue sufragada por el Ayuntamiento de Estepona, y posteriormente “le tocaba a la Junta de Andalucía designar y darle un presupuesto digno”, el cual “nunca llega”, y que “de manera extraoficial podemos suponer que el problema es presupuestario”, ha matizado.

Así, en representación del comité de empresa ha reclamado a la junta de Andalucía que “se dote de un presupuesto a este hospital para que podamos volver a llamarlo hospital. Si no tenemos una hospitalización y si no tenemos camas donde los pacientes puedan estar hospitalizados, no podemos llamarlo hospital”, ha criticado.

Según ha recordado, “se suponía que el hospital se iba a abrir al 100% en el primer semestre del año de 2021, con una apertura progresiva de varios servicios hasta que se aperturara al 100%”. Ortega ha apuntado que en noviembre de 2022 comenzó “con el área quirúrgica, que se abre de forma temporal, y empiezan a hacerse pequeñas intervenciones de cirugía mayor ambulatoria”, destacando que en los quirófanos se han practicado en 6 meses “más de 1.400 intervenciones quirúrgicas de cirugía mayor ambulatoria”.

También a finales del pasado año ha señalado que “se abre el área de hospitalización y la de endoscopia”, lo que ha permitido que “se puedan hacer cirugías de mayor complejidad que requieren que el paciente esté hospitalizado y que pase por una reanimación postquirúrgica”. A su vez, supone “solventar esa demora en la espera que tenemos muchos ciudadanos del área de Estepona, Manilva o casares”.

En cuanto al área de hospitalización, ha concretado que está en funcionamiento desde el principio del año, una unidad que ha prestado servicio de manera diurna hasta las 20:00 horas “al finalizar el turno”, trasladando al hospital Costa del Sol a los pacientes que “han precisado estar más tiempo ingresados”. Esto se contrapone a la postura de la Junta, que alega que la apertura de esta unidad “aún no se ha realizado”.

Carencias del centro sanitario

Entre las carencias del centro sanitario, ha lamentado que el hospital de Estepona cuenta “con un servicio de Urgencias que es similar al de un punto de Urgencia de cualquier centro de salud, no tenemos un servicio radiología o un laboratorio las 24 horas, no pueden ingresar los pacientes que necesiten o muchas de las derivaciones se hacen al hospital Costa del Sol simplemente para valoración y para pruebas complementarias”.

Ello implica, según el sanitario, saturar “el hospital Costa del Sol, las Urgencias, la Observación y la planta”, ya que “estamos ingresando a pacientes que se podrían ingresar aquí para operarse”. A ello ha agregado que se está demorando “el ingreso de los pacientes que están en Observación” del hospital de Marbella, así como se incrementan “los tiempos de espera y esa lista quirúrgica”.

Por otro lado, ha aludido a la afectación de las poblaciones del entorno como Estepona, Manilva o Casares, que deberán desplazarse a Marbella o Benalmádena para operarse, ha apuntillado.

“No podemos consentir que no se abra ya de una santa vez el hospital de Estepona, necesitamos que se abra al 100%, y que la Junta de Andalucía y el SAS den una respuesta a los ciudadanos y a los trabajadores del hospital Costa del Sol, necesitamos la apertura al 100% del hospital de Estepona”, ha reclamado.