Jorge González, abanderado de la Feria de Málaga: “Pensaré en los que trabajan para que los demás disfruten”

Jorge González, director del Hotel AC Málaga Palacio desde hace más de 15 años, es un malagueño más. Pero malagueño por elección, lo cual lo enaltece. La ciudad que lo ha visto madurar y crecer profesionalmente lo ha elegido este año como abanderado de la Feria de Málaga 2023.

Encargado de portar la bandera verde y morada, tiene también el honor de celebrar esta Romería Urbana en su 40º edición. La Asociación del Centro Histórico de Málaga explica la selección del abanderado de este año “por su trayectoria profesional y humana y por llevar a Málaga por bandera, dándole trascendencia fuera de sus fronteras”.

–¿Qué significa para usted Málaga?

–Para mí Málaga es la ciudad donde vivo y donde trabajo desde hace casi dos décadas y donde he desarrollado toda mi carrera profesional. Con lo cual, Málaga es mi ciudad. Sin haber nacido en ella, es la ciudad que he elegido para vivir.

–¿Qué significa para usted ser abanderado de Málaga?

–Supone un honor para mí representar a los malagueños en una fecha tan importante como es la Feria de Málaga y también podérsela mostrar a todas las personas que la visitan. Es un honor y una responsabilidad, porque quiero que todos los actos que conlleva el abanderado salgan perfectos.

–¿Qué tal se siente de cara a estos actos?

–Muy feliz, hace dos semanas tuvimos el nombramiento en el Castillo de Gibralfaro. Fue un acto precioso y en un sitio que es una auténtica maravilla. Y ahora lo próximo será la Romería al Santuario de la Patrona, la Virgen de la Victoria. Estoy muy contento y esperando que llegue el día.

–¿Qué mensaje quiere transmitir a la ciudad de Málaga como abanderado de esta Feria?

–Quiero que vivan todos muchísimo la Feria, desde los pequeños hasta los más mayores. Que vivan el Centro, el Real, las casetas... Y, sobre todo, que sea una Feria responsable, donde cuidemos nuestros entornos, así como una Feria inclusiva para todos, que yo creo que Málaga siempre lo ha sido.

–¿Qué es lo que más le gusta de la Feria del Real y del Centro?

–El Real tiene una capacidad para el mediodía importantísima, son muchísimas las casetas que hay de diferentes formas. No deja de ser un sitio muy especial para este tipo de feria en la que los malagueños y las personas que nos visitan puedan disfrutar.

De la Feria del Centro me gustan mucho las casetas que se están instalando en los diferentes establecimientos. Me gustan que se monten casetas en los bares y los restaurantes y los hoteles y que se viva un ambiente de Feria muy especial, respetando a los que no viven o no quieren vivirla es lo que más me gusta del Centro, y sin duda todas las actuaciones musicales que hay en el centro.

–¿En quién va a pensar cuando ice la bandera?

–No lo sé todavía, pero seguramente pensaré en toda esa gente que trabaja en la Feria, en aquellos que nos dedicamos al sector turístico, hostelería u hotelería, o al comercio y que van a trabajar en feria para que los malagueños y personas que nos visitan se diviertan. Y no solamente los trabajadores del sector del turismo, sino también los trabajadores de los servicios operativos, las personas que tienen que trabajar durante la Feria para que los demás disfruten.

–¿Guarda alguna anécdota especial de la Feria?

–Hace casi veinte años viví por primera vez la Romería de la Virgen de la Victoria y recuerdo que vi el palco de la comitiva en la Plaza de la Merced hacia el Santuario. Me llamó muchísimo la atención cómo se vivía, el colorido y la alegría que transmitía. Nunca pensé que yo pudiese estar ahí participando de esta manera tan activa. Para mí ése es el recuerdo que más presente tengo este año de la feria. Sobre todo cuando pase por la Plaza de la Merced hacia el Santuario, me acordaré de ese momento de hace veinte años.