El último día de la Feria de Málaga 2023: "Hay que aprovechar hasta el final"

Después de una intensa semana de Feria, malagueños y turistas están decididos a terminar por todo lo alto. No cesan las ganas de fiesta ni el ambiente festivo. "Un ibuprofeno y pa' lante", los jóvenes lo tienen claro: "Esto es una semana al año, hay que aprovechar hasta el final, aunque haya que sacar ganas de donde ya no quedan".

En el Centro los comercios se preparan para vender las últimas botellas de vino dulce. Mañana a esta hora comenzarán a desaparecer los farolillos, los puestos con flores y trajes de flamenca, los abanicos de lunares. Ya no tendrás que caminar entre el barullo de la Calle Larios al son de pandas de verdiales mientras apartas de tu camino los cientos de vasitos rosas que se esparcen por el suelo.

Tocará despedirse de la pareja de bailaores que han dado la bienvenida durante toda la semana a todo aquel que acudía con ganas de disfrutar, de comer, de bailar, de vivir la experiencia única que supone la Feria de Málaga. Un sitio para estar con amigos, con familia, para conocer gente, para reír y para dejar a un lado todas las preocupaciones del día a día, aunque solo sea por un ratito.

Hay quien ya da por zanjada la semana grande. El ruido que hacen las maletas al rodar sobre las baldosas alerta de que no todos son capaces de aguantar el último sábado. Un grupo de jóvenes se dispone a coger el metro hasta la estación después de pasar tres días en la capital. "Llevamos sin parar desde el miércoles, somos de Granada y ya vinimos el año pasado, este había que repetir también", asegura Nico.

Pero mientras ellos marchan rumbo a su ciudad, en Centro comienza a llenarse. Ya suena la música en la Plaza de la Constitución y las cervezas frías pasan de mano en mano. Chicos, adultos, mayores, malagueños o turistas, todos acuden para decir adiós a la Feria de Día.

"Aunque hace más calor se pasa mejor, me gusta más el ambiente del Centro, la música, la gente, la zona", sostiene Ramón, un treintañero cordobés que no perdona ni una sola Feria de Málaga desde hace ocho años. "La familia de mi novia es de aquí y venimos siempre, para mí es la mejor Feria de toda Andalucía, que me perdonen en Córdoba", afirma entre risas.

Cristina y Marta, aunque también han pasado por la Feria del Centro, se decantan por el Real: "hay más gente joven, de nuestra edad, y hay muy buen rollo". Quieren "aprovechar a tope ya que este es el último día, que queda mucho para el año que viene".

Pero si hay algo en lo que coinciden todos, ya sea en el Centro o en el Real, es en que la Feria de Málaga siempre se coge con ganas: "Todo el mundo está deseando que llegue agosto, vamos, es que es la semana grande y no se la quiere perder nadie, y menos los que somos de aquí", cuenta María José, cuyo marido es caballista. Ella asegura que ha pasado más tiempo esta semana en la Feria que en su propia casa.

"Días muy intensos pero de aprovechar al máximo", "un respiro del trabajo", "un no parar", "la mejor fiesta de Málaga", "diversión y entretenimiento para todos". Puedes preguntar qué es la Feria de Málaga a cuantas personas quieras pero hay una cosa que está clara: para entenderla, tienes que vivirla.

Puede que la gente se despida hoy de la Feria de Málaga, pero lo hace a lo grande, disfrutando hasta el último momento y esperando con ansias la del año que viene.