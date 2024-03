El director Ángel Tirado: "Caparrós levantó la moral de un país en guerra y regaló algo en lo que creer al pueblo armenio"

Ángel Tirado, productor y director cinematográfico, ha acudido este año al Festival de Málaga con un retrato de Joaquín Caparrós y su paso por Armenia en un documental. La cinta, titulada Caparrós. Las botas del entrenador, se ha estrenado por primera vez este miércoles en el festival, aunque su debut oficial en las salas de cine tendrá lugar a finales de abril.

Cuando el veterano Caparrós aceptó irse a Armenia a entrenar a la Selección Nacional de Fútbol, a 5.000 kilómetros de su tierra, no era consciente de que acabaría convirtiéndose en un héroe para un país en guerra. En 2020, al poco tiempo de llegar, el exfutbolista se encontró no solo con una pandemia, sino que a los pocos meses resurgió un histórico conflicto bélico entre Armenia y Azerbaiyán que trajo consigo una gran tragedia humana.

Tirado ha relatado como en el epicentro de todas esas circunstancias, Caparrós "consiguió levantar la moral de un país" a base de hacer que su equipo ascendiera en la categoría de la Nations League. "Al mejorar deportivamente a la Selección Nacional de Fútbol del país, consiguió dar ánimos y algo en lo que creer al pueblo armenio, uniendo a la nación en una causa más allá de la guerra que se estaba viviendo", ha afirmado.

El director, que ha declarado que se decantó por este tema al verse "fascinado" por la historia del sevillano, ha procurado poner en valor el papel del entrenador como profesión. Al tratarse de una figura "muy relevante" pero que a la vez "es la más débil de toda la estructura futbolística, porque es quién sale por la puerta el primero cuando un club tiene problemas".

"Me pareció muy interesante entender como funciona la cabeza de un entrenador, como es la parte psicológica, el conseguir unir a un grupo de chicos tan jóvenes y con tanto talento. Debe de ser complicado tener que gestionar tantas personalidades y nacionalidades diferentes. Me interesaba mucho además la experiencia de Caparrós, porque no es lo mismo tener que dirigir una selección nacional que un club de fútbol. Tienes otro tipo de responsabilidad y trascendencia, estás representando a un país entero", ha expresado.

Según ha contado el cacereño, los armenios "son muy nobles, trabajadores y proactivos", pero "carecen de esa capacidad de hacer piña y son muy individualistas". Es por eso que la incorporación de Caparrós como entrenador tuvo un impacto tan grande, ya que entre otras cosas, "hizo ver al equipo que es más importante el trabajo en común que el trabajo por separado, siendo esta una de las claves que les hizo mejorar como deportistas".

En lo que respecta a la perspectiva al narrar esta historia, el documental sigue una línea temporal bastante clara, enfocándose en primera instancia en relatar la trayectoria de Caparrós hasta que decide irse a Armenia. "A pesar de que es uno de los entrenadores más veteranos que hay en España y de los que ha pasado por mas clubs, pensamos que era importante trazar su recorrido profesional de forma clara. Sobre todo para poner en contexto a aquellos mas ajenos al deporte y a gente de otros países", ha explicado Tirado.

La segunda parte del arco narrativo gira en torno al tiempo que el sevillano pasó en Armenia y su labor como entrenador. El documental incluye una gran variedad de testimonios; aparece Vicente del Bosque, Sergio Ramos, Michael Robinson, Iñaki Gabilondo, Jesús Navas, el presidente de la Federación Alemana de Fútbol y jugadores del equipo entre otros muchos.

El documental no solo saldrá a la luz en los cines españoles, también está previsto organizar un estreno en Ereván, la capital de Armenia, un gesto significativo para compartir esta historia con el mismo pueblo que protagoniza el relato. "La reacción inicial de las personas armenias que han tenido la oportunidad de ver la cinta ha sido extremadamente positiva, proporcionando un valioso feedback. Para nosotros era importante que el pueblo armenio no viera este documental como algo un poco frívolo o desde un punto de vista desconectado de su sensibilidad o ajeno a sus vivencias", ha compartido el productor.

Con una variada filmografía que incluye títulos como ¡No nos gusta Capitán Morcilla! o Deriva, Tirado ha dirigido cintas con un enfoque cultural distintivo, siendo galardonado en 2022 con el Premio Carmen al mejor cortometraje de ficción por Xun. Actualmente, se encuentra finalizando la producción de un documental, Spanish Videogames Tour, que aborda la historia del videojuego en España, al mismo tiempo que trabaja en el desarrollo de su primera película de ficción.