'Las consecuencias', un volcán de emociones para cerrar la Sección Oficial del Festival de Málaga

La verdad que esconde cada uno de los personajes de Las consecuencias, segundo largometraje de la venezolana Claudia Pinto Emperador, es como el volcán que domina la isla a la que se trasladan, que parece a punto de entrar en erupción. Y es que la directora, que también ha escrito el guion junto a Eduardo Sánchez Rugeles, quería "que el paisaje fuera un personaje, no solo un contexto", y le interesaba ese paisaje "como una fuerza que va rodeando a los personajes", explicó en rueda de prensa. Con esta coproducción con participación de España, Holanda y Bélgica se completó este viernes la presentación de los diecinueve largometrajes que compiten en la sección oficial del Festival de Málaga.

"Una de las ideas clave es qué mostramos y qué ocultamos. Es muy sugerente lo que está por debajo, el mar de fondo, y el volcán es un testigo de lo que ha pasado en esta familia y parece que tiene ganas de hablar", afirmó Pinto, que añade que esta es una película "en la que lo que se dice no es lo importante, y a veces los personajes dicen lo contrario de lo que sienten". Considera que la película "se basa en la intriga y es una especie de thriller íntimo y sensorial que no pretende que pienses, sino que te dejes llevar", y que "el guion da a cada personaje la posibilidad de decir la verdad, y ellos la usan o no".

La actriz colombiana Juana Acosta califica Las consecuencias como "una historia de amor y de reconciliación en la que el espectador es testigo de una reparación importante". Se trata de uno de los personajes "más complejos" a los que se ha enfrentado Acosta en los últimos años y esta complejidad viene "de todas las capas que hay en ella y del trauma del que viene", según la actriz. "Era un desafío mantener una línea de fragilidad constante, con un personaje que empieza casi en la muerte y al que poco a poco la fuerza del amor va llevando hacia la vida", añadió Acosta, que cree que "en todas las familias hay secretos, cosas que no se cuentan y que se esconden, y el volcán es una metáfora de esto que empieza a salir en una familia que estaba enquistada".

Por su parte, el actor chileno Alfredo Castro ve en la película "una estructura de tragedia griega", en la que la familia protagonista "empieza un viaje hacia la verdad, hacia encontrar las consecuencias y cuál fue la primera piedra de esta tragedia". "La película trata un tema tabú, que queda oscuro, enterrado, y no se sabe muy bien qué sucedió y qué no. Trabajamos mucho el tema del silencio", explica Castro, que considera que es una obligación "como artistas" hacer "cine de profundidad, que nos conmueva y emocione".

Para Carme Elías, su personaje es "una mujer encerrada con todo un poso interior que la ahoga, y de repente estalla todo", y todos los protagonistas de esta historia están "en un estado de vulnerabilidad" y tienen una relación "como las olas, que van y vienen". La hija de Juana Acosta en la pantalla es María Romanillos, quien calificó como "un sueño y una oportunidad increíble" trabajar con ese elenco de actores. "Cada uno tiene su forma de trabajar distinta y los dos meses de rodaje han sido la mejor escuela. En cada secuencia aprendía algo nuevo", aseguró.