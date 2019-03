La lucha de los maquis narrada como western cierra el concurso del Festival de Málaga

La Sección Oficial a concurso del Festival de Málaga ha llegado a su fin con la presentación de Sordo, el western dirigido por Alfonso Cortés-Cavanillas y creado a partir del cómic homónimo de Rayco Pulido y David Muñoz. Asier Etxeandia, Marian Álvarez, Aitor Luna, Hugo Silva, Imanol Arias y Olimpia Melinte protagonizan el largometraje rodado en el Valle del Campoo.

Cuando Anselmo y Vicente lideran la guerrilla que intenta volar un puente, la primera incursión de un golpe de los maquis al régimen franquista planeado desde Francia, la explosión anticipada hace que Anselmo quede sordo. Su incomunicación dificultará aún más su huida, se acrecentarán los miedos y será uno más de sus enemigos. En contra, pisándole los talones, tendrá al capitán del ejército y a una mercenaria rusa que caza hombres como piezas de trofeo.

La pequeña productora La Caña Brothers ha levantado este proyecto "sin tener a ninguna televisión ni plataforma detrás", dice el cineasta. "Me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho, que ha sido lo que queríamos, por lo que nos hemos arriesgado", agrega. Con las intenciones narrativas muy claras, el equipo se puso en sus manos para rodar "esta historia de personajes y de incomunicación, de hombres y mujeres con sus circunstancias que hemos apoyado con grandes paisajes y un sonido maravilloso", indica Cortés-Cavanillas.

No le faltan escenas violentas ni planos explícitos a Sordos. Pero todo "estaba muy pensado", apunta el realizador. "No creo en el bien ni en el mal sino en todo lo que hay entremedias", aclara y subraya que hicieron más de la mitad de la película en una sola toma por motivos presupuestarios. Aún así, señala que han sabido capturar "la magia" que han ofrecido los intérpretes con su valentía de asumir este reto.

Para Etxeandia ha sido "la primera vez que me topaba con un personaje tan difícil y que requería tanto de mí". Al actor le "asustó tanto enfrentarse a Anselmo" que incluso cayó enfermo con fiebre. "Viví con el miedo hasta que Alfonso dijo acción, luego me he sentido totalmente protegido por todos, a pesar de haber pasado hambre, frío, a pesar de las ojeras y el peso del abrigo".

Imanol Arias, que interpreta al sargento Castillo, destaca la necesidad de rescatar también a estos personajes conciliadores para que pueda darse "esa reconciliación que muchos buscamos" y destaca el elemento femenino que relata la cinta. "Las mujeres de los maquis eran cebos y eso está contado de una manera brutal en la película", dice Arias. Marian Álvarez ha resaltado en la presentación que su papel "requería mucha humildad" y quiso lanzar su agradecimiento a todas "las luchadoras".