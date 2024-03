Todo lo que puedes ver el 8 de marzo en el Festival de Málaga 2024

Se acercan los últimos días de la 27 edición del Festival de Málaga, en la que se están proyectando más de 250 productos audiovisuales entre largometrajes, cortometrajes, series y documentales. Los largometrajes de la sección oficial que se estrenan en esta octava jornada son: La mujer salvaje y Lluvia.

Este viernes se entrega el Premio Retrospectiva de este medio, al cineasta argentino Marcelo Piñeyro, con el que se que reconoce así la trayectoria de uno de los directores más exitosos del cine hispanoparlamente. El acto tendrá lugar a las 22:00 horas en el Teatro Cervantes, tras esto se proyectará el documental Disco, Ibiza, Locomia.

Programación del viernes 8 de marzo

Esta es la programación completa del Festival de Málaga para este viernes 8 de marzo:

08:30 – Lluvia. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Cine Albéniz (Sala 1).

10:00 – Chinas. Cinefórum. Cine Albéniz (Sala 2).

10:00 - Robot Dreams. Cine para la Infancia. Mare Nostrum (Sala 4).

11:00 - Robot Dreams. Cine para la Infancia. Mare Nostrum (Sala 5).

12:30 – Disco, Ibiza, Locomia. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Cine Albéniz (Sala 1).

16:00 – La zona vacía. Largometrajes Zonazine Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 3).

16:00 – El Apartamento. Focus Paraguay (País invitado). Cine Albéniz (Sala 2).

16:00 – Tasting Victory, The life and wines of the world’s favourite sommelier. Cinema Cocina Sección Oficial. Teatro Echegaray.

16:30 – El Hombre Bueno. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 1).

16:30 – Descansar en Paz. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Cine Albéniz (Sala 4).

16:30 – Invasión. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Cine Albéniz (Sala 1).

17:00 – La Mujer Salvaje. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Teatro Cervantes.

17:00 – Miradas del cine español. Documentales Sección Oficial Fuera de Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

17:30 – 100 Metros. Cine y Salud. Sala María Victoria Atencia.

18:30 – Descansar en Paz. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 1).

18:30 – La Mujer Salvaje. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Cine Albéniz (Sala 4).

18:30 – Kárate a muerte en Torremolinos + Coloquio + La furia de Mackenzie. Underground Andaluz. Cine Albéniz (Sala 3).

18:30 – La Bandera. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 2).

19:00 – Un Nuevo Amanecer. Series. Cine Albéniz (Sala 1).

19:00 – Recuperación de figuras del cine: Nadia Werba. Sesiones Especiales. Cine Albéniz (Sala 2).

19:00 – Els Buits (Los Vacíos) (vose) + Hasta que se apague el Sol. Documentales Sección Oficial. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

19:00 – Carmen y María. Dos caminos y una Mirada. Documentales Sección Oficial Fuera de Concurso. Teatro Echegaray.

19:30 - Lluvia. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Teatro Cervantes.

20:30 - Cortometrajes Ficción Sección Oficial PROGRAMA 4: Agrio, de David Pérez Sañudo / Lucía, de Marta Etura / Perder, de Rubén Guindo Nova / Semana 12, de Isabel Delclaux / Cementerio de coches, de Miguel Ángel Olivares / Eli, de Álvaro López Alba / Cuando las cigarras callen, de Bea Hohenleiter / Rutina, de Roberto López Carneiro. Sala María Victoria Atencia.

20:30 – I am not your Lama. Pases Especiales. Cine Albéniz (Sala 4).

21:00 – Todo lo cubre la sal + No Céu da Pátria nesse Instante (En el Cielo de la Patria en este Instante). Documentales Sección Oficial. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

21:30 - Naufragios. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 1).

21:30 - Naufragios. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Cine Albéniz (Sala 2).

21:30 - Historias. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 2).

21:30 – Como el Mar. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 2).

21:30 – Aquellos Maravillosos Días (Funny Birds). Mosaico Panorama Internacional. Cine Albéniz (Sala 1).

21:30 - Moses (Moisés). Documentales Sección Oficial Fuera de Concurso. Teatro Echegaray.

22:00 - Disco, Ibiza, Locomia + Premio Retrospectiva. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Teatro Cervantes.

22:30 – La Zona Vacía. Largometrajes Zonazine Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 3).