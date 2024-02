Todas las secciones del Festival de Cine de Málaga 2024

La 27 edición del Festival de Málaga acoge unos 250 productos audiovisuales, divididas en cerca de una veintena de secciones: largometrajes, documentales, series, etcétera. Este año se han inscrito 2.557 audiovisuales, que en comparación con los 2.322 que se presentaron en la pasada edición, ha crecido la participación un 10%. De este total de inscripciones, se han seleccionado 246 audiovisuales que proceden de 67 países diferentes.

Las secciones en las que se dividen los audiovisuales en esta edición son:

Largometrajes Sección Oficial

Largometraje Sección Oficial Fuera de Concurso

Largometrajes Sección Oficial Zonazine

Mosaico, panorama internacional

Documentales Sección Oficial

Ayudas a la Creación Audiovisual

Cinema Cocina Sección Oficial

Series

Pasajes Especiales

Película de Oro

Focus Paraguaya (país invitado)

Afirmando los Derechos de las Mujeres

Largometrajes de la Sección Oficial del concurso

En la Sección Oficial del concurso se incluyen 19 películas, de las cuales 11 son españolas y 8 latinoamericanas. Las películas de concurso, algunas ya anunciadas son: Dragonkeeper (Guardiana de dragones), de Salvador Simó, la película de animación que inaugura el Festival; El hombre bueno, de David Trueba; Los pequeños amores, de Celia Rico, y Segundo Premio, de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez. Se suman Tratamos demasiado bien a las mujeres, de Clara Bilbao; Un hipster en la España vacía, de Emilio Martínez-Lázaro; La casa, de Alex Montoya; La abadesa, de Antonio Chavarrías; Nina, de Andrea Jaurrieta; Pájaros, de Pau Durà, y As Neves, de Sonia Méndez.

Junto a estas, las latinoamericanas: Yana-Wara, de Óscar Catacora (póstuma) y Tito Catacora (Perú); Lluvia, de Rodrigo García Saiz (México); Naufragios, de Vanina Spataro (Argentina, Uruguay); Radical, de Christopher Zalla (México); La mujer salvaje, de Alán González (Cuba); Golán, de Orlando Culzat (Colombia); Descansar en paz, de Sebastián Borensztein (Argentina); y Los terrenos, de Verónica Chen (Argentina, Uruguay).

Largometrajes de la Sección Oficial fuera del concurso

A las anteriores hay que sumar 18 películas, 15 españolas y 3 latinas, que forman parte de la Sección Oficial, pero no están incluidas en el concurso. Esta sección la conformarían la película de clausura, que será La familia Benetón, de Joaquín Mazón, una divertida comedia con Leo Harlem como protagonista. También las españolas Invasión, de David Martín-Porras; Puntos suspensivos, de David Marqués; Menudas piezas, de Nacho García Velilla; El salto, de Benito Zambrano; Matusalén, de David Galán Galindo; Calladita, de Miguel Faus; El molino, de Alfonso Cortés-Cavanillas; Historias, de Paco Sepúlveda; La bandera, de Martín Cuervo; La mujer dormida, de Laura Alvea; Solos en la noche, de Guillermo Rojas; Yo no soy esa, de María Ripoll; Disco, Ibiza, Locomía, de Kike Maíllo; y Por tus muertos, de Sayago Ayuso.

Y las latinas Como el mar, de Nicolás Gil Lavedra (Argentina, Uruguay); La sombra del sol, de Miguel Ángel Ferrer (Venezuela, Estados Unidos); y Un pájaro azul, de Ariel Rotter (Argentina, Uruguay).

Largometrajes Sección Oficial Zonazine

La sección Zonazine, es una apuesta por el nuevo cine que cumple ya 22 años; en la que participan los siguientes títulos:

El día más largo y oscuro, de Julio Hernández Cordón

Historias de pastores, de Jaime Puertas Castillo

La hojarasca, Macu Machín

La zona vacía, de Kurro González

Las Milagros existen, de Andrés Llugany

Los tonos mayores, de Ingrid Pokropek

Lumbresueño, de José Pablo Escamilla

Orgullo Vieja, de Chema Rodríguez

Mosaico: Panorama internacional

Las películas de esta sección internacional se podrán ver en versión original:

Aquellos maravillosos días (Funny Birds)

Iris

Le consentement (El consentimiento)

Stella, víctima y culpable (Stella. A Life)

The Owner

Valoa valoa valoa

Woman of

Documentales de la Sección Oficial

Los documentales de esta sección se dividen en largometrajes, cortometrajes y fuera de concurso.

Largometrajes, compuestos por los siguientes títulos: Artefacto 71, Aurora, De caballos y guitarras, Hasta que se apague el sol, La caravana, La nieve entre los dos, Landrián, Las ventanas, Los últimos, Nada sobre meu pai (Nada sobre mi padre), No céu da pátria nesse Instante (En el cielo de la patria en este instante), Otro sol, Pepi Fandango, Quédate quieto; Salvaxe, salvaxe y Saturno.

Cortometrajes: Corre o vento, Devenir rosa, Dos cipreses, El soldado, Els buits (Los vacíos), Hacer orillas luminosas, It Was Hot That Day: A Jandiman Story, La diosa quebrada, La visita de un pájaro, Platónico, platónica (Platonist), The Painter's Room, Those Next to Us, Todo lo cubre la sal, Tudo que vi era o sol (Todo lo que vi fue el sol), Um mergulho em água fria (Un salto en agua fría ) y Viaje alrededor de mi ordenador.

Y las cintas fuera de concurso son: Caparrós. Las botas del entrenador, Carlos Edmundo de Ory, el juego y la palabra; Carmen y María. Dos caminos y una mirada, Chambao. Veinte años en la música, Generación Lagartija, Imbroda, el legado del maestro; La Habana de Fito, La primera mirada, Maria i la pel·lícula oblidada (María y la película olvidada); Marisol, llámame Pepa, Miradas del cine español; Mis ganas ganan, la historia de Elena Huelva; Moses (Moisés), Nana, Ouka Leele. El viaje de una estrella, Samuel: Hollywood vs Hollywood, Stay Homas. La banda que no hauria d'existir (Stay Homas. La banda que no debería existir); Summers el rebelde, Tívoli y Ullate. La danza de la vida.

Ayudas a la creación fuera de concurso

El amoragaor, Adrián Ordóñez

La banda, Leonor Jiménez y Delia Márquez

Geranio, Daniel Parra

Dominus videt, Jose Vega

Cortometrajes

Ficción:

L@ cita; de Itziar Castro

Cura sana; Lucía G. Romero

El aprendiz; Raúl Campos Martín

La filla de ma mare (La hija de mi madre); Carles Gómez Alemany

Puzzleak (Bortxaketaren jauregia); Kote Camacho

Troleig (Troleo); Luis E. Pérez Cuevas

O que me parta un rayo; Karen Joaquín

Pequeño; Meka Ribera y Álvaro G. Company

Betiko gaua (La noche eterna); Eneko Sagardoy

Welcome Tahiya; Marta Bayarri

Sincopat; Pol Diggler

Transición; David Velduque

Er pollo; Elena Zurita

أوروبا (Europa); Ekain Irigoien

O frío; Pablo Dopazo

El trono; Lucía Jiménez

Armata; Jasone Urgoitia Urrutia

Pompeia (Pompeya); Maria Castan de Manuel

Liberté; Martín D. Guevara

El paso; Santiago Olivera

Die Donau (Los Danubios), Jaume Claret Muxart

Apartamentos Paradiso, Andreu Garcia Antolí y Víctor Jiménez Lafuente

Cuadro, Anatael Pérez

L'últim jazz; Berta Subirats Viñals y Helena Oller Biurrun

Alegoría, día 1; Tino Fernández

Agrio; David Pérez Sañudo

Lucía; Marta Etura

Perder; Rubén Guindo Nova

Semana 12; Isabel Delclaux

Cementerio de coches; Miguel Ángel Olivares

Eli; Álvaro López Alba

Cuando las cigarras callen; Bea Hohenleiter

Rutina; Roberto López Carneiro

Animación:

Wan; Victor Monigote

Malkoak; Sonia Estévez

La suerte de Katalina; Guillermo Ordás Blanco

Kapitan; Andrei Simkin

Fashion Victims 2.0; María Lorenzo Hernández

Homework; Nacho Arjona

Dennis; Carlos Beceiro, Guillermo Garzón

Mortelli, un cas perdut (Mortelli, un caso perdido ); Ben Fernández

First Coin; Anna Juesas y Sonia Sánchez

Todos mis colores; Marc Riba y Anna Solanas

Estimada Ángela; Paco Sáez y José Luis Quirós

Cafunè, Lorena Ares, Carlos F. de Vigo

To Bird or Not To Bird, Martín Romero

Málaga:

Moro; Pablo Barce

Analog Z Love; Alicia Arwgar

ASMR, Juan Flahn

Como una aguja en un pajar, Max Deniam

The Seed (La semilla); Daniel Ortiz Díaz

Los horrores de la guerra; Manolo Orellana Naranjo

Alicia; Tony Morales

El desayuno de los funcionarios; Javier Gómez Bello

Enchufes?; Alicia Arwgar

El menor; Álvaro Gijón

Mil yardas; Nick Staros, Fernando Monteleone

Cruzando la calle; J. Vargas González

Libera me (Ex lucem ad tenebras) <Libera me (De la luz a la oscuridad)>; Enrique García

Quién llama; J.A Villalobos

Querida Elena; Rafael Ariza Garrido, Ana Carrillo

Ciao bambina; Afioco Gnecco, Carolina Yuste

Fuera de concurso:

Cuarentena; Celia de Molina

Los armarios no se vacían solos; Paula Labordeta

El último baile; Carlos Mures Cañete

Isla sin techo; Sebastián Feldman

No estás loca; María Bestar

Obra de arte; Rafael Nieto

Evanescente; Gala Gracia y Guillermo Garavito Amado

La manzana; Sara Sálamo

La gran obra; Àlex Lora

Series

En esta sección participan:

Nos vemos en otra vida, de Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo para Disney.

Operación Barrio Inglés, de Chiqui Carabante y José Ramón Ayerra para RTVE.

Eva y Nicole, de David Molina, Antonio Hernández y Álvaro Vicario; Atresmedia.

Un nuevo amanecer, de José Corbacho y Belén Macías, también para Atresmedia.

Cinema Cocina

Los largometrajes de esta sección son:

Basajaun 2, el regreso al terruño; Salvador Arellano Torres y Miguel García Iraburu

Binu, història de dues estrelles (Binu, historia de dos estrellas); Guillem Cabra, Mar Clapés

Buddha Jumps Over the Wall (Buda salta el muro); Pedro Peira

El misterio de la barra; Santiago Madueño

Equibocados; Andrea Loureiro

Into the Wine (La ruta del vino); Alfred Oliveri

La comida perfecta (The Perfect Meal); Alexandros Merkouris

The Michoacan File; Bernardo Arsuaga

Villa Málaga. El tiempo de vino; Eterio Ortega Santillana

Tasting Victory, the Life and Wines of the World's Favourite Sommelier (El Sabor del Éxito, Vida y Vinos del sumiller favorito del mundo); Kiki Glover (nee Hopkins)

Y los cortometrajes:

Amas da terra (Amas de la tierra); Xisela Franco

Big Red (El Gran Rojo); Charly Birdman

El Bizcocho de Alfonso XIII; Jordi Busquets Albalate, David Salvador Ibarzy Víctor Solsona Salvador

El caracol y su entorno; Marta Murillo Medrano

Oro rojo; Milton Ferreira Monteiro

Sa cuina des records; Àlex Arroyo

Tentempié, gusto y memoria; Jacobo Gavira, Luis Mengs

Pases especiales

En la sección de pases especiales participan tres:

Hate Songs, de Alejo Levis

I Am Not Your Lama, de Lucas Figueroa

La vida de Brianeitor, de Álvaro Longoria

Película de Oro

En la sección Película de Oro, este año está la película Los nuevos españoles de Roberto Bodegas.

Focus Paraguay (País invitado)

7 cajas, de Juan Carlos Maneglia y Tana Schémbori

El apartamento, de Michael Kovich Jr.

El tiempo nublado, Arami Ullón

Afirmando los Derechos de las Mujeres

Cortometrajes:

Amb la boca petita; Mór G. Dulcet

Antes de que se poña o Sol (Antes de que se ponga el Sol); Nani Matos

Birdie; Jesús Plaza

Camino Roya. Un mapa de ida y vuelta; Rocío Rodríguez Cruz

Dona; Alexander Lemus Gadea

Es movimiento; Javier Duch

Insumisas; Laura Dauden y Miguel Ángel Herrera

La mujer ilustrada; Isabel Herguera

No me dejes así; Ceres Machado

Y tú más; Leonor Jiménez, Ana Cayuela

Largometrajes:

Aamelat. Jornaleras de la guerra (Fuera de concurso); Eva Parey

Ante un espejo roto; de Borja Pascual

Mujeres en escena: