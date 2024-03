La sombra del crimen de Lucía Garrido se cierne sobre el Festival de Málaga

La historia de Lucía Garrido ha vuelto a las pantallas con una nueva temporada de Lucía en la telaraña. Esta segunda entrega, que se compone de dos capítulos de 45 minutos cada uno, es una producción de CAPA España en asociación con RTVE y estará disponible próximamente en RTVE Play.

Son ya 15 años los que han pasado desde el asesinato de Garrido y tres desde que se estrenara la primera temporada de esta miniserie. Sin embargo, su historia sigue viva y resonando con fuerza a través de este proyecto, que se sumerge en una relato que aparentemente podría pasar por otro de los tantos crímenes de violencia machista que tienen lugar cada año en España, pero que esconde una red criminal y de corrupción tras de sí.

La telaraña tejida en torno a la muerte de esta mujer se convirtió en una cadena que llevó al fallecimiento de otras cinco personas más, entre ellas un testigo protegido y un guardia civil que se suicidio. Un complejo entramado que culminó el año pasado con la repetición del juicio por el asesinato, periodo en el que está centrada esta nueva entrega del thriller judicial y que le dio un final a una historia real que parecía no tenerlo.

La presentación de la docuserie ha tenido lugar durante el primer pase de este año de la sección 5 minutos de cine del Festival de Málaga, un espacio dedicado a mostrar avances de proyectos audiovisuales de todo tipo. El evento, durante el cual se ha proyectado un tráiler de Lucía en la telaraña II, ha contado con la participación de Sofía Urwitz, directora de la cinta; Adolfo Moreno, subdirector; Ignacio Carrasco, ex guardia civil y uno de los protagonistas principales tanto de la segunda como de la primera temporada; y con Patricia Alonso y Alberto Fernández, productora ejecutiva y director de RTVE Play.

Urwitz, que además de ser la directora de esta segunda temporada fue responsable de la fotografía y realización de la primera, quiso hacer hincapié en la importancia que supone este true crime a la hora de “arrojar algo de luz sobre el complicado entramado que supone un caso de este calibre”. Una historia de una magnitud tal, que en palabras de la propia codirectora, no podría verse superada “ni por guion desarrollado por los mejores escritores de ficción”.

“El sello de CAPA es el periodismo de investigación. Todo lo que veáis es totalmente veraz, no contamos nada que no se pueda comprobar”, subrayó Urwitz, poniendo en valor la labor de investigación periodística que hay detrás del proceso de creación de la obra.

Según explicó Moreno, uno de los objetivos de todo el equipo a la hora de llevar a cabo el proyecto “era que como resultado final quedase una historia que pese a ser muy dura fuese atractiva de ver”. “La complejidad del relato fue uno de los mayores obstáculos a los que nos tuvimos que enfrentar, pero conseguimos que lo pudiera entender todo el mundo”, afirmó el subdirector.

La segunda temporada ofrecerá como novedad imágenes del juicio desde el interior de los juzgados, de forma que se podrá empatizar también con personajes como el fiscal o los abogados, que se convierten en protagonistas en esta entrega. “Una de las entrevistas fundamentales y un gran logro fue el poder contar con el testimonio de Asuntos Internos, que es una unidad que nunca había dado una entrevista”, compartió Moreno.

La intervención más conmovedora del coloquio la protagonizó Carrasco, al verse superado por la emoción del momento al recordar “la lucha clandestina constante” contra la corrupción en la que se involucró hace tantos años. El ex guardia civil no dudó en dejar en claro su postura: “Esto no es un caso concreto ni aislado, es algo bastante común. La justicia es algo que en nuestro país se echa mucho de menos. Las instituciones no cumplen con sus obligaciones y los funcionarios que se encuentran a la cabeza de dichas instituciones hacen caso omiso de las demandas de los ciudadanos. Estas personas que no han llevado a cabo sus labor han sido premiadas, sin embargo los que hemos luchado contra esta lacra hemos sido perseguidos”.

“Este es un caso en el que hemos recurrido al séptimo arte para luchar contra esta lacra, porque las artes muchas veces tienen un gran poder, al igual que Goya con sus pinceles hizo más daño a Fernando VII que Napoleón con sus cañones”, sentenció Carrasco durante su intervención en el coloquio.