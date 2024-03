Programación del 3 de marzo del Festival de Málaga 2024

Esta 27 edición del Festival de Málaga proyectará cerca de 250 productos audiovisuales, con una programación llena de largometrajes, cortometrajes, documentales o series. Así como charlas, ponencias y entregas de premios. En este domingo 3 de marzo, tercera jornada del Festival, se hará entrega del Premio Málaga Talent, a la cineasta zaragozana Pilar Palomero. Este acto tendrá lugar a partir de las 22:15 horas en el Teatro Cervantes.

En esta jornada se proyectará el documental Marisol, llámame Pepa, una artista malagueña que fue un referente para las mujeres de la época. Y se estrenará la película (dentro de la sección oficial que se presenta a concurso) Tratamos demasiado bien a las mujeres, protagonizada por Carmen Machi, Antonio de la Torre o Luis Tosar, entre otros.

Programación del domingo 3 de marzo

Estos son los títulos que se pueden ver este domingo 3 de marzo:

08:30 – Menudas Piezas. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Cine Albéniz (Sala 1)

11:30 - DragonKeeper (Guardiana de Dragones). Teatro Cervantes.

12:00 – Barrios Bajos + Actuación de José Carra. La Cápsula del Tiempo. Teatro Echegaray.

12:30 – Tratamos demasiado bien a las mujeres. Cine Albéniz (Sala 1).

16:00 – Los tonos mayores. Largometrajes Zonazine Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 3).

16:00 – El Misterio de la Barra + Into the Wine (La Ruta del Vino). Cinema Cocina Sección Oficial. Teatro Echegaray.

16:00 - Cortometrajes Ficción Sección Oficial PROGRAMA 3: Armata, de Jasone Urgoitia Urrutia / Pompeia (Pompeya), de Maria Castan de Manuel / Liberté, de Martín D. Guevara / El paso, de Santiago Olivera / Die Donau (Los Danubios), de Jaume Claret Muxart / Apartamentos Paradiso, de Andreu Garcia Antolí, Víctor Jiménez Lafuente / Cuadro, de Anatael Pérez / L'últim jazz, de Berta Subirats Viñals, Helena Oller Biurrun / Alegoría día 1, de Tino Fernández. Cine Albéniz (Sala 2)

16:30 - Radical. Largometrajes Sección Oficial. Teatro Cervantes.

17:00 – Operación Barrio Inglés (vose). Series. Cine Albéniz (Sala 1).

17:00 – Mi ganas ganan. La historia de Elena Huelva. Documentales Sección Oficial Fuera de Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

17:00 - Cortometrajes Ficción Sección Oficial PROGRAMA 1: L@ cita, de Itziar Castro / Cura sana, de Lucía G. Romero / El aprendiz, de Raúl Campos Martín / La filla de ma mare (La hija de mi madre), de Carles Gómez Alemany / Puzzleak (Bortxaketaren jauregia), de Kote Camacho / Troleig (Troleo), de Luis E. Pérez Cuevas / O que me parta un rayo, de Karen Joaquín / Pequeño, de Meka Ribera, Álvaro G. Company. Sala María Victoria Atencia.

18:00 – Velintonia 3. 5 minutos de cine. UMA.

18:30 – Los Terrenos. Cine Albéniz (Sala 3).

19:00 – Marisol, llámame Pepa. Documentales Sección Oficial Fuera de Concurso. Teatro Echegaray.

19:00 – El Salto (vose). Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Cine Albéniz (Sala 1).

19:00 – Those Next To Us + La Caravana. Documentales Sección Oficial a Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

19:00 – Cortometrajes. Ayudas a la creación audiovisual Fuera de Concurso. PROGRAMA ÚNICO: El amoragaor, de Adrián Ordóñez / La banda, de Leonor Jiménez, Delia Márquez / Geranio, de Daniel Parra / Dominus videt, de Jose Vega. Cine Albéniz (Sala 2).

19:30 – Menudas Piezas. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Teatro Cervantes.

20:00 - Cortometrajes Ficción Sección Oficial PROGRAMA 2: Betiko gaua (La noche eterna), de Eneko Sagardoy / Welcome Tahiya, de Marta Bayarri / Sincopat, de Pol Diggler / Transición, de David Velduque / Er pollo, de Elena Zurita / أوروبا (Europa), de Ekain Irigoien / O frío, de Pablo Dopazo / El trono, de Lucía Jiménez. Sala María Victoria Atencia.

20:30 - Un Hípster en la España vacía. Cine Albéniz (Sala 3).

21:00 – La Diosa Quebrada + Las Ventanas. Documentales Sección Oficial a Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

21:00 - Cortometrajes Ficción Sección Oficial PROGRAMA 4: Agrio, de David Pérez Sañudo / Lucía, de Marta Etura / Perder, de Rubén Guindo Nova / Semana 12, de Isabel Delclaux / Cementerio de coches, de Miguel Ángel Olivares / Eli, de Álvaro López Alba / Cuando las cigarras callen, de Bea Hohenleiter / Rutina, de Roberto López Carneiro. Cine Albéniz (Sala 2)

21:30 – Stella, víctima y culpable (Stella. A Life). Mosaico Panorama Internacional. Cine Albéniz (Sala 1).

21:30 – Ullate. La Danza de la Vida. Documentales Sección Oficial Fuera de Concurso. Teatro Echegaray.

22:15 – Tratamos demasiado bien a las mujeres + Premio Málaga Talent. Teatro Cervantes.

22:30 – Los Tonos Mayores. Largometrajes Zonazine Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 3).