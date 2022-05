Agenda en Málaga y provincia para el domingo 29 de mayo de 2022

Último domingo de mayo en el que las opciones de playa suponen una tentación para mucha gente pero en el que también se puede optar por escoger alguno de los lugares idóneos para patinar en la provincia, acudir a alguna de las playas para perros del litoral o relajarse en cualquiera de los jardines botánicos que se reparten por los municipios malagueños. Otro buen lugar para relajarse, pasear y disfrutar de una buena oferta de ocio puede ser el jardín de La Muralla en Mijas, un sitio pensado para que las fotos salgan perfectas todo el año.

Para quienes prefieran estar más cerca del mar, el falso castillo de El Bil-Bil puede ser un buen punto de partida para una buena jornada. A su alrededor, a tiro de paseo, están el parque de La Paloma o Puerto Marina. Además, la localidad tiene la estupa budista más grande de occidente, un edificio espectacular con un interior visitable inspirado en los monasterios del Himalaya en cuya sala de meditación se puede conocer la peculiar y poco extendida en occidente historia del buda Shakyamuni. Además, muy cerca de dicha estupa hay una galería de arte urbano en los pasos subterráneos de la A-7 que merece la pena visitar. Pegado a Benalmádena, con buenas playas está Torremolinos. En sus calles no sólo se pueden seguir los pasos de John Lennon o los primeros compases de Camarón de la Isla como artista profesional, también se puede disfrutar de La Carihuela, que tiene varias manzanas con negocios y sabores de los Países Bajos. Pero, además de estas ideas hay programadas muchas actividades para este domingo en toda la provincia de Málaga, aunque el espectáculo de Carlos Latre en el teatro Soho de la capital ya ha vendido todas las entradas..

Domingo 29 de mayo de 2022

Día del caracol en Riogordo: Como cada primavera, fiesta en torno a esta especialidad culinaria, se repartirán más de 500 kilos de caracoles en caldillo. El ambiente arranca al mediodía, para las 12:00 hay programado un pasacalles y a partir de ahí, música y baile en directo hasta que caiga el sol. A las 14:00 horas está previsto que se empiecen a degustar los caracoles en caldillo. Una buena excusa para visitar Riogordo.

Feria de primavera en Antequera: La Feria de Primavera de Antequera cuenta en la tarde del domingo con la actuación de Gisela en el recinto ferial, a las 20:00 horas y gratis. Además, la feria antequerana tiene actividades durante todo el día y cuenta con una feria de ganado, otra de maquinaria agrícola, un mercado especial de productos Sabor a Málaga, actuaciones para los más pequeños y decenas de actividades durante todo el día y para todos los públicos. Así que lo mejor es consultar el programa completo.

Ronda Romántica: Festejo que vuelve a vivirse como siempre y que reúne a gente de todos los pueblos de la serranía rondeña. Ronda y los pueblos que la rodean se visten de época para recrear la vida en la zona en tiempos románticos. El domingo, el ambiente estará desde antes del mediodía y se cierra al tráfico el lugar de celebración en jardines de Blas Infante, las Murallas del Carmen y la plaza Duquesa de Parcent. Allí habrá mercado de productos artesanales, música en directo, recreaciones históricas y muchas más actividades. Otro día intenso y con muchísimas actividades diferentes, así que lo mejor es consultar el programa completo.

'Praga, 1941': "Jóvenes rubios no paran de gritar frente a mi casa", reza el cartel que anuncia esta obra de teatro con un rojo vivo como fondo, pero la obra no está ambientada en la época nazi, si no después, cuando una casualidad hace que un niño descubra en su casa lo que dejó otro pequeño de su edad que vivió en la misma casa en 1941. Una obra que presenta preguntas tan simples como profundas. Un buen plan para el domingo en Málaga capital, a las 20:00 horas en el auditorio Edgar Neville y la entrada cuesta 14 euros.

'Il trovatore': Lirica en el teatro Cervantes de la capital malagueña. Por motivos de salud del barítono Carlos Álvarez no podrá ser el Conde de Luna, que será interpretado por Juan Jesús Rodríguez, en esta representación de la obra de Giuseppe Verdi. Es a las 19:00 horas y las entradas, a partir de 24 euros.

ArtGaucín: Gaucín supera por poco los 1500 habitantes, tiene un castillo que domina un paisaje precioso en el valle del Genal y en los días buenos no sólo se ve el mar, también el continente africano. Además, el pueblo cuenta con una gran colección de artistas de todas las procedencias y disciplinas que desarrollan su trabajo en la localidad. Cada primavera, los artistas abren sus estudios durante dos fines de semanas para que los visitantes disfruten de algo más que el pueblo durante ese tiempo y en este 2022 se retoma la costumbre en el último fin de semana de mayo y el primero de junio. Esta primavera ha hecho que a estas alturas del año los paisajes aún sigan verdes y apetecibles, así que el plan que ofrece Gaucín es para tener en cuenta. Gratis por todo el pueblo y con actividades paralelas.

Circo Encantado: Tal vez lo hayan visto porque tiene su carpa instalada en el recinto ferial de Málaga capital. Se trata de un espectáculo circense moderno en el que la ambientación, la puesta en escena y los de talles son tan importantes como los números. Algo diferente con el espíritu de entretenimiento que hay bajo las carpas. Para el domingo, doble función a las 12 y a las 18:00 horas, las entradas a partir de 14 euros.

Ruta del rock, Torremolinos: Música en directo en bastantes negocios de la localidad malacitana. Hay tres conciertos planificados para este domingo en distintos puntos de Torremolinos, desde las 18:30 horas. Así que lo mejor es consultar el programa completo de la X Ruta del Rock.