Circuitos para montar un gran premio entre amigos

Es la temporada de Fórmula 1 con más grandes premios de la historia, así los aficionados al motor, la adrenalina y los circuitos van a tener muchos estímulos para practicar algo parecido a su deporte favorito. Además, el gran público también se ve afectado por la atracción del papel de los pilotos españoles en esta edición. Carlos Sainz, que acaba de renovar dos años más con Ferrari, tiene un coche con potencial para ganar carreras y el Alpine de Fernando Alonso arroja mejores sensaciones que en temporadas anteriores.

Con o sin el reclamo de la Fórmula 1, acercarse a un circuito en el que se pueda practicar karting, familiarizarse con los vehículos (si es que no lo está ya) y organizar un pequeño gran premio con amigos es una gran opción de ocio. Incluso sin necesidad de competir, conducir karts en circuitos pensados para disfrutar y en los que se puede ir mejorando la pericia en ellos con el paso de las vueltas produce sensaciones positivas a nivel físico y mental. Hay que tener en cuenta que no sólo son vehículos de recreo, en función del tipo de instalación que se escoja, del tamaño del trazado y la disponibilidad de karts hay variedades que pueden alcanzar o superar los 80 Kilómetros por hora con el riesgo que ello implica, riesgo que no desaparece del todo con menor velocidad. Así que seguir las indicaciones y pormenores que tiene cada tipo de kart y cada circuito es clave, no frustrarse y preguntar las dudas que se puedan tener. Hay detalles como la dirección que tienen un funcionamiento que los neófitos pueden no esperar. Obviamente, hay que conducirlos en estado completamente sobrio. Encontrar instalaciones de este tipo no es tan fácil como parece, pero en la provincia de Málaga hay varios lugares idóneos que, además, están en puntos geográfico en los que se pueden complementar con bastantes opciones de ocio.

Karting Campillos

No sólo es el más famoso de la provincia, también del sur de la península ibérica y no es para menos. El trazado tiene la homologación FIA y fue reasfaltado a comienzos del 2021. Ese mismo año, Campillos fue la capital del motor durante el fin de semana en el que se disputó el Mundial de Karting que coronó a Taponen y Nakamura, y que trajo al piloto Felipe Massa hasta el pueblo malagueño. Hasta ahora no hay ninguno comparable en la provincia por instalaciones. En él se pueden correr grandes premios en cualquiera de los tipos de kart disponibles: de 270 centímetros cúbicos que pueden alcanzar los 85 kilómetros por hora; de 390 centímetros cúbicos; y de competición, con motores de dos tiempos, 125 centímetros cúbicos y una velocidad punta que puede llegar a los 110 kms/h. Aunque estos últimos hay que consultar disponibilidad y tener más de 18 años. En los dos tipos primeros un pequeño gran premio puede costar entre 40 y 55 euros en función de la duración de la carrera y entre 55 y 75 en los segundos más potentes. Para este tipo de opción hay que ser un grupo de seis y esto no quiere decir que se tenga la pista en exclusividad, aunque es un trazado largo. Tiene bar y capacidad para celebrar cualquier tipo de evento.

En lo referente al entorno, Campillos ofrece planes con la naturaleza como protagonista. Antes de acometerlos o después del paso por el trazado campillero, es un pueblo que tiene muy buenas opciones para comprar queso de calidad y también aceite de oliva virgen, además de otros productos del terreno. Las Lagunas de Campillos son un punto excelente en casi cualquier época del año, aunque en las de migración se podrá ver más fauna que en otras y las rutas en torno a ellas se ven con mucho mejor color además de la actividad animal. El parque de José María Hinojosa, el centro del pueblo y su oferta gastronómica son puntos claves si se quiere aprovechar el viaje.

Karting del Sol, Almayate

Es un circuito para karts con bastante solera, se abrió en 1989. Tiene además del trazado otras opciones recreativas y un bar. Se pueden elegir tres tipos de karts (infantiles, juveniles y adultos) y también alquilan el circuito para prácticas privadas con vehículos propios. Organizan todo tipo de eventos y reuniones y se puede cenar en la terraza del bar con el ambiente agradable que proporciona tener el mar a menos de un kilómetro. Si se prevé con antelación es un plan en sí mismo, organiza carreras, tandas sueltas (15 euros la tanda por adulto) y como siempre en este tipo de instalaciones lo mejor es llamar para informarse de todo antes de ir.

Está en la costa este del litoral malagueño, en el término municipal de Almayate, cerca de la playa, a kilómetro y medio de Almayate y casi al doble de distancia de Torre del Mar, por lo que en torno al circuito hay bastantes planes para completar la jornada. A tan poca distancia de Vélez Málaga se puede visitar el núcleo de población veleño y disfrutar de La Fortaleza, un castillo de pasado musulmán desde el que se domina un paisaje precioso, además antes de llegar a él está el Palacio de Beniel, del siglo XVII con Cervantes sentado a su puerta. El Karting del Sol está en un entorno con bastante patrimonio fenicio y el yacimiento de Los Toscanos es el que está más cerca (menos de un kilómetro) y en el camino hacia el también se puede ver la torre Manganeta. Tampoco está lejos del circuito de una de las playas para perros de la provincia: la de Torre del Mar, de la que dista un par de kilómetros.

KartFun, Málaga capital

Está en las inmediaciones de Plaza Mayor, entre Málaga y Torremolinos, es un circuito con poca recta y también organiza eventos de todo tipo. Tiene una opción para montar un gran premio que hace que la pista esté en exclusividad para el grupo y eso requiere a 16 personas, pero en grupos de seis se puede hacer un pequeño gran premio por 40 o 55 euros en función de las vueltas que se escojan. Es conveniente planear y reservar con antelación También tiene tres tipos de karts según edades, biplazas y un bar con terraza.

A sus alrededores tiene el parque de ocio Plaza Mayor que cuenta con numerosas tiendas de todo tipo, pero además está cerca de la playa de Los Álamos y a tiro de Cercanías de la parada de Torremolinos, en la que se puede buscar la senda de John Lennon en el municipio malagueño. Obviamente, Málaga capital también esta cerca y en función de la hora y el plan que se quiera llevar a cabo, todo está cerca.

Karting Experience, Fuengirola

En el Centro Comercial Miramar, también con diferentes tipos de karts según la edad, biplazas y un precio de 35 euros, 20 minutos. Celebra cumpleaños infantiles y hay que preguntar si se quiere reservar para grupos . No es un circuito grande pero sirve para conocer este tipo de vehículos.

Además del propio centro comercial que ofrece gran cantidad de tiendas y restauración, está cerca del Castillo de Sohail, un entorno en el que pasear y reponer fuerzas y también del uno de los yacimientos romanos de la costa oeste de la provincia malagueña: el de la Finca del Secretario. También, se puede ir a la zona en la que se proyectó y probó un circuito urbano de Fórmula 1. Aunque todo ha cambiado mucho desde que Fuengirola quiso ser como Mónaco, sí que se proporciona un paseo por zonas de interés de la ciudad y se puede sentir la vida cotidiana y elegir entre la gran oferta de restauración de la ciudad.

Funny Hill, Ojén

Están en la carretera de Marbella a Ojén y no dista mucho de la localidad marbellí. Además del trazado para karts tiene otras atracciones como parques de bolas, camas elásticas y otros sistemas de entretenimiento que tienen que ver con la realidad virtual, bar y organiza todo tipo de eventos. Los precios: 25 euros, los 16 minutos en el kart para adultos. Hay que consultar los precios para grupos o modalidades de gran premio y también tiene la posibilidad de alquilar la pista con exclusividad, algo que l a hace más asequible pero para lo que conviene encontrar un número adecuado de personas. Como en los demás, es preferible reservar.

A casi cuatro kilómetros de Ojén y a cinco de Marbella. Así que se puede elegir entre la opción más cercana al mar que ofrece algunos puntos de patrimonio como los restos de la basílica paleocristiana de Vega del Mar. Y si acuden en la época del año adecuada, tal vez puedan probar la propuesta culinaria de Dabiz Muñoz para la ciudad marbellí.

KartFun Estepona

Tiene prestaciones y precios similares al de Plaza Mayor: organiza eventos de todo tipo. Tiene una opción para montar un gran premio que hace que la pista esté en exclusividad para el grupo y eso requiere a 16 personas, pero en grupos de seis se puede hacer un pequeño gran premio por 40 o 55 euros en función de las vueltas que se escojan. Es conveniente planear y reservar con antelación También tiene tres tipos de karts según edades, biplazas y un bar con terraza. Eso sí, el trazado no es igual y está en un lugar cercano a Estepona y tiene bastantes opciones para completar un buen plan.

Tiene cerca varios de los yacimientos romanos de la costa oeste de Málaga, también tiene cerca la línea costera y la Bahía de Estepona, donde se encuentran algunos de los tesoros submarinos que aún hay en las costas de esta zona. Buenas vistas, buenos paseos y bastante oferta de ocio y restauración en un punto del litoral que, en función de la hora y las fechas en que vayamos, no tendrá tanta afluencia de público como otros.