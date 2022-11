Mantecados de Antequera, ¿cuáles son los mejores y dónde comprarlos?

Poco a poco nos adentramos en los meses en los que productos como mantecados, polvorones y demás típicos navideños se cuelan en nuestros hogares. En Málaga, concretamente en Antequera, existe una gran tradición por ellos y son varias las empresas que se dedican a la fabricación e innovación de estos manjares en la ciudad, una de las referentes en Andalucía y gran exportadora de este tipo de dulces. Son varias las confiterías antequeranas y aquí repasamos algunas de las más conocidas.

D. Sancho Melero

¿Qué malagueño no se ha comido jamás uno de esos mantecados dobles de canela, con su envoltorio blanco y detalles en rojo? ¿Eres de los que te lo comes por separado o de los que los aplastas bien para hacerlo un rulo? Desde 1948, D. Sancho Melero es uno de los referentes de la industria confitera en lo referente a mantecados. Es con diferencia la de mayor producción en la provincia, especialmente en estas fechas pero que no se interrumpe durante el año, encargada de abastecer a diferentes cadenas de supermercados y una de las que más exporta fuera del territorio nacional, que ya domina.

La variedad de sus mantecados les da valor. Pese a que el de canela es el de mayor éxito, tienen también gran aceptación otros como el de coco, limón o cacao, algunos más diferentes como el de mango, piña, plátano o el premiado de mantequilla, así como el mantecado vegano, con 19% de aceite de oliva virgen extra. Su catálogo es extenso con el resto de roscos, polvorones, tortas, alfajores, hojaldradas, cortadillos, bombones o mazapanes, entre un amplio surtido. Sus productos se pueden comprar a través de su página web, en su propia nave en calle Río Guadalhorce, 14 del Polígono Industrial de Antequera, y los lotes de cinco kilos tiene un coste de 30 euros en la mayoría de casos.

Sabores Caseros

De gran tradición familiar, Sabores Caseros es otro gran productor de estos dulces típicos de la Navidad de los hogares malagueños. Dulces de gran calidad con más de 40 años en el sector que ofrece un surtido más selecto y clásico: con ajonjolí y debes de aceite de oliva o canela. Además de polvorones, bizcochadas, magdalenas y tortitas, entre otros, que también producen durante todo el año. Los lotes de 3,5 kilos, entre 32 y 36 euros, y se pueden adquirir en avenida El Romeral, 4.

San Pancracio

Los mantecados de San Pancracio, en pleno centro de Antequera (calle Calzada, 2), destacan por encima del resto por su minuciosidad y artesanía, ya que hacen a mano todo lo que producen, lo que hace a todos sus dulces muy especiales. Su producción evidentemente es menor, de ahí que produzcan de septiembre a diciembre. El kilo de sus mantecados dobles de canela, a algo más de 10 euros, aunque tienen algunas variedades muy interesantes como su mantecado Gourmet.

La Perla

Otro de los grandes referentes por su longevidad en el sector es La Perla, con más de 70 años de experiencia y que trabajan a mano y con horno de leña en calle Mesones, 26, en el centro de Antequera. Sus mantecados son los más conocidos, como no, pero también producen polvorones, roscos y alfajores. Sus sabores son clásicos, como el de canela, coco o limón, tradicionales. Hacen envíos a domicilio a través de teléfono o correo electrónico, además de estar disponibles en su fábrica. Los mantecados dobles de canela, a 11,90 euros el kilo.