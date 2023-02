La Sopa de los Siete Ramales, la fiesta singular de El Burgo por el Día de Andalucía

Esta declarada de Interés Turístico por la Diputación Provincial de Málaga y se celebra en un día tan especial como el de Andalucía, este martes 28 de febrero, la fiesta de la Sopa de los Siete Ramales es una de las tradiciones más especiales de El Burgo, un pueblo muy especial por su particular ubicación en la zona norte del entorno del Parque Nacional Sierra de las Nieves que está a apenas una hora de trayecto desde Málaga capital. Celebran su XIX edición en la llevarán a cabo este particular plato de degustación para todo el que les visite además de actuaciones musicales, visitas guiadas y un particular mercadillo artesanal.

¿Pero qué es la Sopa de los Siete Ramales? Este plato particularmente tradicional en la gastronomía burgueña fue y es sustento de sus habitantes principalmente porque los elementos que la conforman las da su propia tierra. Durante mucho tiempo, trabajadores y jornaleros, familias enteras, han contado con esta sopa como eje central de su alimentación en El Burgo, uno de los platos que se elaboraba con parte de la materia prima que se labraba en sus campos.

El nombre que recibe este plato se atribuye a los siete ingredientes centrales que la construyen y dan forma. Hablamos de elementos tan básicos como el pan, los pimientos, el tomate, el ajo, la patata, los espárragos y los huevos. Estos siete indispensables son los que se usan para la elaboración de la Sopa de los Siete Ramales, siempre y cuando no se olvide dar uso al excelente AOVE burgueño. El aceite de oliva virgen extra es el nexo conectar en su cocinado.

El municipio malagueño de El Burgo, que cuenta con casi 1.800 habitantes en su último censo, congrega a varios miles de personas durante esta particular, tradicional y familiar festejo que se celebra en el Día de Andalucía, este 28 de febrero, un fenomenal reclamo turístico para el pueblo que ofrece un ¡nmejorable plan para celebrar este día del andalucismo en un paraje sin igual como enclave del Parque Nacional Sierra de las Nieves.

Entre las actividades que están programadas para esta XIX edición, como ha comunicado el Ayuntamiento de El Burgo, está la apertura del mercadillo artesanal desde las 11:00 horas, que contará con multitud de productos de la zona, en especial de la Sierra de las Nieves. Media hora más tarde, a las 11:30, tendrá lugar la visita guiada desde el monumento Pasos Largos, el último bandolero andaluz que actuaba en la Serranía de Ronda, que nació en el municipio burgueño.

A las 12:00 horas comienza la actividad musical con la actuación del grupo de baile flamenco de Vanesa Flores. Tras él, turno para la Orquesta Cruzero. El plato fuerte –nunca mejor dicho– llega a las 14:00 horas, cuando se dispondrá a hacer repartir los platos de degustación de la Sopa de los Siete Ramales, el plato más emblemático del pueblo que ha sido elaborado como dicta la tradición, en los hornillos.