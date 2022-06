Tejer es bueno para la salud, está de moda y sale a la calle

Es uno de esos denominados días raros en el calendario de conmemoraciones, pero tiene su por qué. El segundo sábado de cada mes de junio se conmemora en todo el mundo el Día Mundial de Tejer en Público. Puede parecer extraño, pero sirve para dar visibilidad y crear vínculos entre quienes tienen esta afición, que crece anualmente por todo el mundo y tiene bastantes modalidades y opciones como para seducir a casi cualquier persona en función de su gusto. Como en otros años, habrá localidades a lo largo de la geografía española que lo conmemoren, también talleres de costura y grupos de personas que se ponen de acuerdo y salen a plazas, parques, jardines y sitios en los que se puedan tejer tranquilamente e intercambiar ideas, patrones y momentos en torno a la costura. En la provincia de Málaga, también se conmemorará.

Tejer a mano, con una o dos agujas, es algo que lleva años recuperando seguidores. Si a menudo era una práctica asociada a personas de una edad avanzada, en los últimos lustros esa constante ha cambiado y cada vez hay más gente de todas las edades que tejen de diferente manera y han descubierto que no sólo es algo a lo que es fácil acostumbrarse, también es bueno para la salud, no supone un gasto elevado como otras aficiones y siempre acaba reportando algo tangible. Últimamente es una actividad que se deja ver entre muchas celebridades e incluso en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio se viralizó la imagen del campeón de salto de trampolín Thomas Daley tejiendo en la grada después de sus actuaciones.

Beneficios de tejer a mano

Tejer a mano con una o dos agujas (crochet, punto, ganchillo) no sólo mejora la concentración y ayuda a aliviar el estrés. También arroja beneficios sobre la coordinación motora, aunque lo parezca no es algo fácil, conlleva conocimiento y práctica. Así que es una actividad que ayuda a las capacidades motoras de las manos y los brazos. Al tejer se activan los dos hemisferios del cerebro, obliga a concentrarse lo que repercute en los neurotransmisores que se liberan en el cerebro: endorfinas y dopamina, algo que ayuda a reducir el estrés y genera sensaciones positivas.

Es un acto repetitivo, que acaba relajando y ayuda a eliminar pensamientos recurrentes o negativos. Además, aunque pueda parecer nimio, también refuerza la autoestima: primero al conseguir aprender las técnicas que van a servir para tejer y luego cuando se termina el trabajo llevado a cabo. Del mismo modo, fomenta la creatividad y es algo en el que el error penaliza, pero siempre tiene una solución relativamente fácil que recomponga la situación o acabe llevando el trabajo a buen puerto. En los últimos tiempos, además, el reciclado de materiales, los hilos hechos con plásticos o prendas que se reciclan para poder tejerse son un hábito. Y no hay por qué tener la presión de tejer algo con sentido y de calidad. Aunque este sea un objetivo que casi todo el mundo que teje puede tener en algún momento, no es necesario ser una persona experta en tejer para beneficiarse de los aspectos positivos que conlleva. Tejer en público tiene el plus de ayudar a socializar dentro de un entorno que suele ser positivo.

Celebración mundial

Si la iniciativa de conmemorar el día partió de Estados Unidos y Dinamarca, hoy en día también tiene mucho seguimiento en los países del Sur de América, Japón o Europa, y en España cada año son más los municipios que se unen de manera institucional o espontánea a la conmemoración, ya que es algo que cada vez más gente hace a diario en sus momentos de relax. Por todo el mundo se comparten las iniciativas en este día con las etiquetas #DíaMundialDeTejerEnPúblico; #WWKIPD y #WorldWideKnitInPublicDay. En la provincia de Málaga, Torremolinos ha programado una quedada con actividades en torno a la costura manual. Empieza a las 9:00 de la mañana en los jardines del centro cultural Pablo Ruíz Picasso de la localidad costasoleña que tiene un taller de costura creativa entre las actividades de su universidad popular y aprovechará este primer año de conmemoración en Torremolinos para iniciar la costura de un toldo que proporcione sombra a las calles de la ciudad. Además, la gente aficionada o que quiera iniciarse en esta afición tendrán una oportunidad para reivindicarla tejiendo lo que quieran en los jardines o aprendiendo los primeros pasos en algo que está de moda, sigue al alza y es bueno para la salud. Las actividades en Torremolinos tienen previsto terminar a las 14:00 horas.