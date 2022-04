Alice Wonders, cuentacuentos, teatro y otros siete planes para este viernes en Málaga y su provincia

Este viernes, se espera que llueva en gran parte del litoral y el interior de la provincia de Málaga, pero aún así se puede elegir entre bastantes cosas que hacer a resguardo de la lluvia de abril.

Si se quiere terminar la semana o planificar con una dosis de cuidados personales, se puede elegir entre una buena selección de spas en la provincia, también se puede ver la tumba de la esclava que se convirtió en señora Bética romana junto a uno de los efebos de época romana más bellos del mundo, ambas piezas están en el Museo de la Ciudad de Antequera. Más lugares para visitar bajo techo son los museos que albergan venus y damas de bella factura, la particular y sorprendente Cueva del tesoro en el Rincón de la Victoria, o elegir entre una de las librerías de la provincia que ofrecen ejemplares nuevos, usados o incluso gratuitos. Seleccionar alguna opción culinaria que descubrir ya sea vegetariana o con la carne como protagonista también puede ser interesante, además es algo que se puede hacer sin salir de casa en función del restaurante que se elija. Pero para quienes quieran elementos de ocio nuevos, hay planificadas bastantes opciones para este viernes. Además, muchas localidades como Ronda, Antequera o Marbella son

Viernes 22 abril de 2022

Feria de Cártama: Fin de semana grande en la localidad malagueña que tendrá varios puntos de relevancia a lo largo del viernes: Su Feria de día en la que la orquesta D'Vértigo amenizará el ambiente en el parque Santo Cristo; la bajada de la Virgen de los Remedios desde su ermita a la iglesia de San Pedro; y el concierto en el recinto ferial de Nani Cortés que contará además con la participación de Antonio Carmona, Manzanita y Lin Cortés. Todo gratis.

Cantacuentos: En Marbella, como uno de las actividades por el Día del Libro, Arantxa Castañeda será la encargada de realizar un particular cantacuentos para los más pequeños. Hay dos pases: 17:30 horas para un público de 0 a 3 años y 18:30 horas para un público de 3 a 6 años. Es gratis y es en la biblioteca central Fernando Alcalá de Marbella.

Tardeo & Music, Betty Loop: Buen rollo y mejor ritmo, Betty Loop canta reggae, rock y pop para darle al viernes un toque de buena música y mejor sintonía en un enclave inspirador. El plan es bueno como previa a lo que se quiera hacer. Hotel Soho Santa Catalina, Málaga capital. Gratis pero con aforo limitado, 952 212 700 sbcastillo@sohohoteles.com. De 18 a 20 horas.

Loba: "Madre de tres hijos. Divorciada. Americana. Treinta años de experiencia como actriz de cine. Todavía ágil y más afable de lo que dicen los rumores. Busca empleo estable en Hollywood”. Es el anuncio que en 1962 pone una mujer en el Hollywood reporter. Es el punto de partida de la obra Loba, la actriz es Bette Davis y la obra utiliza esta situación para ir recolectando situaciones cotidianas en la vida de las mujeres. Un buen plan para una tare probablemente lluviosa de viernes de primavera. Es a las 20:30 horas en el Centro Cultural María Victoria Atencia de Málaga capital. Gratis, pero hay que reservar invitación.

Orquesta de Arpas de Málaga: Un evento que sirve para ver de manera distinta la música y más en estos tiempos. Concierto de la orquesta de Arpas de Málaga, si han asistido a alguno, seguro que se plantearán repetir y si nunca lo han hecho es el momento de descubrir este tipo de música. No es trap, no es rock, no es hip hop pero deja una sensación placentera muy recomendable. Es en el Centro Cultura Villa de Nerja en Nerja y las entradas cuestan 12 euros. Comienza a las 20:00 horas.

'2000 noches sin dormir': Javier Ojeda estará en la plaza de San Miguel de Torremolinos para dar un concierto con su banda. Es gratis y será grabado porque el artista acabará editando un disco con las grabaciones de este o otros conciertos. El título tiene que ver con la cantidad de conciertos que ha dado el artista, aunque en realidad han sido más. Su repertorio en solitario y éxitos e Danza Invisible formarán parte de la setlist. Es a las 21:00 horas.

Flamenco: La Peña Flamenca de Estepona contará con la actuación de Chelo Soto con José Fernández a la guitarra, Carmen Camacho y Pedro Heredia al baile. Es a las 21:30 horas, en la plaza de las Fuerzas Armadas de Estepona. Se puede reservar por teléfono 952803183 y 683141136.

Bauer: Concierto del grupo en el que presenta su nuevo disco La salvación. El indie rock tomará la sala La Trinchera de Málaga capital a partir de las 22:00 horas del viernes, las entradas cuestan 12 euros.

Los niños del Afromarket: La banda toca en Málaga y la lista de artistas invitados casi necesita otro cartel: C. Terrible, Cano Oasis, Carrion, El Niño Maldito, ElPhomega, Foyone, Ice Cream, Jacman, Joker666,, Moneo, Spok Sponhna, Tepa y Ummo. Con semejante elenco ya saben si les interesa pasar una noche de ritmo y flow. Es en la sala Paris 15, a las 21:00 horas y las entradas cuestan 15 euros anticipada y 20 en taquilla.

Alice Wonders: La joven de 22 años se fragua una carrera que empezó en las redes sociales y que sigue sólida. Con un estilo propio ya ha colaborado con nombres tan consagrados como Xoel López o Rayden. Sensibilidad, empatía y pop del siglo XXI con muchas influencias. Su concierto del viernes es en la Cochera Cabaret de Málaga capital, empieza a las 22:00 horas y las entradas cuestan 15 euros.