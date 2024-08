Estos son los mejores chiringuitos de la provincia de Málaga

Nada menos que una selección de los mejores y más auténticos chiringuitos de la costa malagueña, así los describe la prestigiosa revista de viajes Condé Nast Traveler. En su recorrido por la Costa del Sol, la revista destaca los restaurantes a pie de playa y señala los mejores de Málaga, con un énfasis especial en la capital y en Torremolinos, donde se encuentran varias recomendaciones. La lista incluye un total de 12 chiringuitos, cada uno con sus propias particularidades y especialidades, pero todos comparten un punto en común: siempre son una elección acertada.

Miguelito el Cariñoso

"Es un restaurante de los de toda la vida, modesto y sencillo. Junto a la tradicional barca de espetos, se pueden disfrutar de un agradable ambiente playero y del pescado más fresco que llega cada mañana", dicen para concluir sobre Miguelito el Cariñoso, un acierto seguro en playa de Pedregalejo.

Marina Playa

Dicen de él que es uno de los más galardonados, como su premio Ruta del Espeto en 2023 o ser el mejor merendero-chiringuito por la Academia Gastronómica de Málaga. "Cuentan con una zona chill out, con una amplia zona de hamacas y sombrillas para disfrutar todo el día", resaltan.

Chiringuito María

A el Chiringuito María lo califican como "el mejor de Málaga", principalmente porque ofrece una "carta con una amplia variedad de platos de marisco y pescados" y ponen atención a sus postres caseros como " su pastelito de manzana o su singular pastel de frutas".

Los Manueles

Otro clásico en Torremolinos, Los Manueles es otro de esos chiringuitos que ha sabido transformarse con el aso de tiempo y que posee una carta que está diseñado con lo mejor de Málaga como su "famoso pescaito frito de la Bahía, los moluscos y crustáceos, los pescados al horno, espetos o una amplia gama de arroces y unas deliciosas carnes a la brasa".

El Velero

"De este chiringuito destaca, además de su exquisita gastronomía, su decoración, ya que su salón-comedor se presenta en forma de cúpula semiesférica formada por un artesonado de madera sustentada por columnas decoradas con pequeños mosaicos", alaban sobre El Velero, con una amplia tradición en Torremolinos donde sus platos están siempre a la altura.

El Tintero

¿Qué sería de una muestra de los mejores chiringuitos de Málaga sin contar con el emblemático El Tintero, donde los precios no pueden ser más competitivos y su particular forma de servir platos atrae no sólo a locales, sino también al turismo nacional y extranjero. "Desde que te sientas, ya puedes comer, pues los camareros van pasando entre las mesas cantando los platos y el primero que levante la mano se queda con la ración", destacan de él.

El Sardiná

De El Sardiná, donde sabes cuando empiezas pero no cuando terminas, su "especialidad son los mariscos, como navajas, cigalas o el cangrejo fresco al limón" y es una opción perfecta para aprovechar las hamacas que posee en una jornada de sol y mar en la playa de Torremolinos.

El Merendero de Antonio Martín

Otro gran clásico en Málaga es El Merendero de Antonio Martín, "con más de un siglo de historia" que ha vivido constantes transformaciones hasta lo que es hoy: "Una carta amplia y variada que recorre los tradicionales platos andaluces y los clásicos de la cocina española, como el tartar de salchichón de Málaga, el gazpacho malagueño con merluza, almejas y gamba, o las ortiguillas, las famosas anémonas que se comen como marisco".

El Balneario de los Baños del Carmen

Es uno de los grandes chiringuitos de Málaga. El Balneario es una apuesta segura no sólo por su gastronomía, sino también por sus vistas, ubicación privilegiada y su apuesta por la música en directo. "Con una carta elaborada buscando el equilibrio entre tradición y vanguardia, ofrece una amplia variedad de platos típicos con matices y técnicas contemporáneas, como taquitos de rape con salsa agripicante, taco de mero con champiñones o suprema de pez limón sobre pisto", comentan sobre él.

Casa Antonio Tapas

"Sigue la tradición gastronómica de la costa malagueña ofreciendo auténticos arroces, mariscos a la brasa y espetos en un sencillo local de playa con amplia terraza", comenta sobre uno de los clásicos junto a la playa El Palo, con especial atención a sus mariscadas donde no pueden faltar la gamba blanca y roja o las almejas.

Avante Claro

Avante Claro "ofrece un espacio auténtico", dicen sobre este chiringuito que tiene "el mejor atardecer" y que "ofrece un menú sencillo con una variada propuesta de platos típicos malagueños, como diversas recetas de almejas, chocos, puntillitas o arroces".

Aquí te quiero ver

"Ofrecen su ya mítica tortilla de patatas, gran variedad de recetas con almejas, marisco fresco, y, por supuesto, los espetos tan característicos de la provincia", mencionan sobre Aquí te quiero ver, uno de los chiringuitos con mayor tradición de Marbella que ha ido pasando de generación en generación.