El nuevo Tragatá en el centro de Málaga ya tiene fecha de apertura: este próximo martes 23

Tragatá, el hijo pequeño del dos Estrellas Michelin Benito Gómez, da el salto a Málaga capital tras conquistar todos los paladares de Ronda. Llevan ya semanas trabajando en la apertura en el centro de Málaga, en plena Alameda, y este viernes anunciaron la fecha de la ansiada apertura, este próximo martes 23 de julio. De hecho desde ya se pueden gestionar las reservas para la apertura, aunque éstas solo estarán disponibles a través de su página web, tragata.com.

El laureado chef Benito Gómez es el hombre que está detrás de este proyecto. Bardal es el único restaurante de toda la provincia de Málaga que puede decir que posee dos Estrellas Michelin y dos Soles Repsol, algo al alcance de muy pocos también en toda España. Tragatá era otra apuesta diferente, más desenfadada, más bar, más accesible para todos los bolsillos, pero con el mismo nivel de exigencia y con la misma calidad del producto.

Con Ronda completamente conquistada, esta nueva apertura de Tragatá en pleno centro de Málaga, en el bajo del Soho Boutique ubicado en La Equitativa (Alameda Principal, 3), será el primer desembarco del chef fuera de la ciudad del Tajo. La gran apertura y estreno en la capital será el próximo martes 23 de julio en lo que será el primer servicio del que ya están disponibles las reservas a través de su página web.

Tragatá llega a Málaga con mucho trabajo hecho, con un público que conquistó en Ronda y al que quiere llevar también al centro de la capital. Tiene mucho terreno ya ganado, a su espalda están los premios que se llevaron algunos de sus platos en territorio rondeño como fueron el de mejor ensaladilla rusa de España en 2021 o el título de mejores callos del mundo.

Callos ganadores del concurso mundial. / Javier Flores

Pero Tragatá Málaga, aunque contará con muchos guiños a su nativa de Ronda, busca tener "su propia personalidad", como desvelaba Benito Gómez semanas atrás. La idea es que la innovación siga su curso en Málaga de forma paralela al local de Ronda, que llega precisamente de la mano del que ha sido este tiempo jefe de cocina de Tragatá Ronda, Daniel Moreno. Andrea Martín será la encargada de sala.

Aún no se conocen detalles sobre la carta, que aún no conocen ni el propio equipo de cocina de Tragatá Málaga. "La decidiré el último día, el equipo me dice que no lo haga así, pero así soy yo", explicaba a este periódico días atrás Benito Gómez, que aseguraba: "Al principio creo que nos la vamos a jugar con más novedades porque Málaga nos puede dejar abrir este abanico de posibilidades, si al final la gente quiere Tragatá 100%, pues eso le daremos".

Tuétano con tartar de vaca / Javier Flores

Tragatá Málaga contará con un horario ininterrumpido de martes a sábado, de 13:15 a 00:00 horas, poniendo a disposición de los más disfrutones una amplia gama de cócteles y una selecta carta de abacería para tapear entre horas, protagonizada por productos malagueños.