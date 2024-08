Una playa de las de antes: tranquila, de difícil acceso y de aguas cristalinas en Málaga

Encontrar hoy en día una playa que no esté realmente masificada y completamente conquistada por el ser humano resulta difícil. Algo diferente pasa con el Hawái andaluz, como llaman a toda la costa de Maro, y concretamente a una de esas playas de postal que tiene a lo ancho de su litoral, en esta caso la playa de Las Alberquillas. Esta es posiblemente una de las más largas y anchas, que tiene espacio y cabida para muchas personas pero que, por su complejidad para acceder a ella y por la falta de servicios, rara vez suele estar masificada y es muy tranquila, con aguas cristalinas perfecta para el snorkel.

La playa de Las Alberquillas está a medio camino en dirección a la Cueva de Nerja si partes de este municipio costero. Está dentro de la reserva natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo y es por ello un paraje natural, de gran belleza, que no está explotado por el hombre. Un reducto de playa donde el ser humano no ha dejado su incidencia, algo que permite conservar su belleza, una playa como las de antes. Es precisamente por todo esto por lo que este playa, algo aislada, es zona habitual de práctica del nudismo o del naturalismo de muchas personas. Tiene una extensión de unos 400 metros y unos 20 de ancho, de las más grandes de la zona. Cabe destacar que suele tener bastante aparcamiento.

La playa de Las Alberquillas. / visitacostadelsol.com

Esta playa se encuentra además conectada con su vecina, la playa del Molino de Papel, conocida también por los restos de la Torre del Río de la Miel, que en su día fue una importante torre vigía. Como curiosidad, la playa de Las Alberquillas no dispone de ducha como tal, pero sí de un pequeño manantial natural donde cae el agua de las montañas con el que podemos simular una ducha. Es una de esas playas en las que es imprescindible ir equipado con tus enseres, con tu nevera y alimentos, ya que no hay nada de nada. También es ideal para hacer snorkel gracias a sus aguas cristalinas y el carácter del lugar, protegido y, por suerte, no 'atacado' por el hombre.

"Si buscas una playa extensa donde poder pasear y realizar rutas de senderismo, la playa de las Alberquillas es tu destino ideal. Gracias a la escasa presencia de visitantes, podrás disfrutar de un entorno natural privilegiado mientras exploras los alrededores. Sumérgete en la frondosa vegetación y descubre rincones que parecen sacados de un cuento", hablaban de ella recientemente desde 20minutos dentro de una selección de las playas más tranquilas de Málaga.

Otra imagen de la playa de Las Alberquillas. / visitacostadelsol.com

Cómo llegar a la playa de Las Alberquillas

Para llegar desde el centro de Málaga, toma la A-7 hasta la salida 295 hacia N-340a / Costa / Nerja / Maro, y luego sigue por la N-340 hasta tu destino. Dirígete hacia las Cuevas de Nerja, que deberás dejar atrás. Desde Nerja, estarás a solo diez minutos del centro; sigue la Nacional 340 en dirección a Almuñécar. A 200 metros del kilómetro 299 encontrarás el desvío a la derecha.