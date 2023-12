Un taller de coctelería navideña en Málaga para sorprender a tus invitados en estas fiestas

Si eres de esos a los que le apasiona un buen cóctel, balanceado, fresco y que explora sabores que creías imposibles, estas de suerte. Este próximo 21 de diciembre, desde las 19:00 horas, habrá disponible en el Lola del Only You Hotel Málaga, un taller de coctelería enfocado en la Navidad impartida por su Head Bartender, José Berbel.

El Only You Hotel Málaga está apostando por numerosas actividades y propuestas originales para estas fechas navideñas donde el ocio se multiplica y los planes surgen sin más. Desde el hotel, concretamente de su restaurante Lola, proponen esta opción tan diferente y creativa para explorar nuevas aptitudes en un mundo tan mágico como el de la coctelería, donde se puede crear auténticas obras de artes para llevarte a la boca.

Durante las fechas navideñas es bastante habitual organizar alguna que otra velada en nuestro hogar, con los nuestros, y es siempre recomendable tener todas las herramientas posibles para ser ese anfitrión que todos aspiramos a ser, quizá no perfecto, pero si la mejor versión de uno mismo. Es aquí donde entra Lola, el restaurante de la séptima planta del Only You Hotel Málaga, para proponer este taller de coctelería navideña para aportar ese toque diferencial a estas fiestas con familiares y amigas: la sorpresa está asegurada.

El taller navideño del Lola tendrá lugar este próximo jueves 21 de diciembre y será de una hora de duración, de 19:00 a 20:30. El encargado de guiar a todos aquellos interesados en dar un pasito al frente en el mundo de la coctelería será José Berbel, que es el Head Bartender del propio hotel. Durante el taller, Berbel pondrá a disposición de sus alumnos por un día todos sus conocimientos sobre la mixología y elaborará con ellos dos recetas que encajan a la perfección en este momento del año, que seguro sorprenderán a tus invitados.

La experiencia creativa irá de la mano de Ron Bacardí, y esta aportará ingredientes, utensilios, cocktail tasting, así como un par de tapas que maridarán las bebidas que los asistentes al taller aprenderán a elaborar junto a Berbel. El taller de coctelería navideña tiene un coste de 25 euros por persona y se impartirá en el restaurante Lola.

Para redondear la experiencia, tras el taller, es una buena forma de culminar un día diferente con algunas de las propuesta gastronómicas de Only You Hotel Málaga, Carmen o Lola, que durante estas fechas navideñas, además de ofrecer diferentes actividades especiales, también han diseñado distintos menús que giran en torno al producto de calidad, la tradición y que adquieren ciertos tintes internacionales en algunos de los platos diseñados por el chef Pedro Hervás.