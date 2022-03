Maternidad y teatro musical, pasiones difíciles de conciliar para la actriz María Adamuz

En el Teatro del Soho lleva siendo Abril, uno de los personajes femeninos de Company, desde el pasado noviembre. “Participar en este musical junto a Antonio Banderas ha sido cumplir un sueño”, dice María Adamuz. Aunque el recorrido de esta malagueña empezó hace mucho. Sus 18 años de carrera la han llevado a protagonizar los grandes títulos de la cartelera musical de Madrid, desde We will rock you hasta La Bella y la Bestia.

Su formación en la Coral Polifónica de Marbella y en el conservatorio sembraron la semilla. Con 20 años, decidió hacer la maleta e irse a estudiar teatro musical a Madrid. Su talento, preparación, constancia y, sobre todo, trabajo le han valido para ser uno de los nombres más destacados del género musical, a pesar de que éste siga estando considerado “de segunda”, como lamenta. En cuestiones de género, no aprecia grandes desigualdades en su ámbito. Sin embargo, la maternidad le resulta especialmente complicada.

Tiene un hijo de 3 años y “ahora es cuando estoy encontrando las dificultades”, comenta y explica que regresó a Málaga para hacer Company porque “era un proyecto que no podía rechazar, pero como madre para trabajar tengo que pagar, dejar un sueldo en una canguro”.

El horario de las funciones, incluidos los fines de semana, hacen muy difícil compaginar sus dos pasiones, Leo y los escenarios. “Lo estoy echando mucho de menos y todo el tiempo te sientes culpable porque no estás, sí que me planteo qué voy a hacer con otros proyectos a partir de ahora. Antes cogía las maletas y me iba, ahora no lo tengo tan claro”, asegura.

Cuando María Adamuz supo del proyecto de Antonio Banderas quiso participar en él, aunque no se hicieron pruebas abiertas. “Tuve la suerte de que Marc Montserrat, que fue el director de casting, me llamó y me dijo que Antonio quería conocerme”, relata. Unos meses después llegó la llamada para emprender esta “aventura maravillosa”.

“Siempre está la duda de si va a funcionar o no, siendo un título poco conocido no sabes si va a calar. Nuestra sorpresa desde las primeras funciones fue que al público le gustaba, que se emocionaba, que aplaudía como loco y terminaban de pie. El siguiente reto era llenar tantos meses en Málaga, y nuestra sorpresa ha sido, nuevamente, que vamos a terminar y que el teatro sigue lleno. No podemos estar más contentos, la verdad”, confiesa Adamuz.

Para la malagueña, el teatro musical la llena “una barbaridad”, pero su reto ahora es probar algo de ficción en televisión, series o cine. “Me gustaría probarlo, como madre quizás lo podría compaginar mejor. Además, en este país los actores de teatro musical estamos muy por detrás, no te conviertes en una cara conocida”, apunta. Señala otra cuestión: “hay que tener muy presente la edad”. Algo que suele afectar más a las actrices.