De Málaga al mundo, feminismo contado en viñetas por Pedrita Parker

Estefi Martínez es Pedrita Parker, una ilustradora cuya obra ha llegado desde Málaga a Latinoamércia, Estados Unidos y Australia gracias a su tienda on line. Estudió Periodismo, se doctoró en la UMA, tiene un postcast y acaba de escribir un libro porque su pasión siempre ha sido “contar historias”, utilice el medio que utilice.

Mientras hacía la tesis se relajaba dibujando y subía sus creaciones a las redes. “Se empezaron a viralizar y pensé darle más peso al proyecto, que comenzó como una afición”, asegura. Hace ocho años montó desde cero su pequeña empresa para comercializar sus diseños por internet y mantiene el control completo del diseño, la producción y la distribución desde su ciudad natal.

“No es fácil, probablemente mi trayectoria profesional hubiera ido más rápida en Madrid, porque la conexión y las posibilidades de trabajo son distintas, pero quería estar en casa y estoy feliz con lo que tengo”, dice.

En muchas viñetas de Pedrita Parker, la maternidad, la conciliación y la brecha de género son protagonistas. Ella misma vive las dificultades de conciliar una empresa con “el rol de cuidadora”. A pesar de su flexibilidad para adaptarse a los horarios su hijo, esto supone perder clientes.

“Lo más difícil es el día a día, llevar un negocio y conciliar, ser pareja, madre, hija y empresaria”, señala. Y subraya que las mujeres actuales suelen tener tanta carga que se traduce en problemas de salud mental, en estrés, ansiedad o depresión.

“Nosotras mismas nos imponemos demasiada presión para cumplir con lo que nos exige la sociedad, para ser la mujer perfecta, no llegamos a todo y sufrimos, no nos priorizamos porque no sentimos que seamos importantes, solemos tener una responsabilidad extrema”, sostiene.

Desde hace dos años, sus ilustraciones persiguen visibilizar este tipo de situaciones y normalizar el debate sobre todo esto. “Es un medio de comunicación muy directo, muy sencillo, visual, que puede hacer reflexionar a la gente sobre estos temas, hay que cambiar la mentalidad, nos tenemos que dedicar tiempo y disfrutarlo, hay que aprender a delegar, quitarnos la culpa, las exigencias y delegar, son aprendizajes que tenemos que hacer nosotras”, destaca.

Para Pedrita Parker la “mochila” no hay que llevarla sola. “Podemos pedir ayuda y saber soltar y dejar atrás todo aquello que ya no nos sirve, que no aporta y pesa demasiado, como la culpa”.