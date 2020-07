Agencias de viajes cifran en 90% la caída de negocio y dan el año por perdido

Las agencias de viajes ubicadas en Andalucía cifran en un 90 por ciento la caída del volumen de negocio en lo que va de año debido a la crisis derivada de la pandemia, y ya dan 2020 "por perdido" porque en estas fechas ya se había vendido en ejercicios anteriores todo el verano. El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Andalucía (Aedav), Sergio García, ha asegurado a Efe que estas empresas se encuentran en una situación "muy difícil", que va a suponer la desaparición de un 10 por ciento del sector, una cifra que puede llegar al 50 por ciento si la crisis se prolonga.

García ha explicado que las agencias tan solo pueden vender España y Europa y siguen "luchando" con las compañías aéreas por los reembolsos de los billetes, ya que si éstas no devuelven si importe, las agencias no pueden ofrecerlo a sus clientes. En cuanto a las perspectivas para los próximos meses, el presidente de AEDAV ha instado a "hablar de la realidad, de las reservas reales" y ha incidido en que, por ejemplo, los hoteles no paran de recibir cancelaciones porque actualmente anular una estancia no conlleva gastos.

García ha indicado que el panorama internacional está "complicado" para su actividad y el turismo receptivo también tiene malas perspectivas, y ha añadido que la publicidad relativa a los brotes de coronavirus en Andalucía "afecta negativamente".

Ha confiado en que finalmente el Gobierno prolongue los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta final de año para ayudar a la supervivencia y recuperación del sector turístico y en que las administraciones acuerden medidas de estímulo para que los ciudadanos se animen a viajar. Entre ellas ha citado los bonos que estudia poner en marcha la Consejería de Turismo de la Junta, o el que ya ha lanzado la Diputación de Málaga para incentivar la estancia de profesionales sanitarios en la Costa del Sol.