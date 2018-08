Alertan de las estafas de 'chiringuitos financieros' en verano en la Costa del Sol

Si le empiezan a llegar correos electrónicos de empresas supuestamente serias ofreciendo altas rentabilidades por invertir su dinero a través de ellas e, incluso, les invitan a reuniones físicas en hoteles o centros sociales para dar una mayor sensación de seguridad desconfíe porque puede estar siendo víctima de lo que se conoce como un chiringuito financiero, es decir, entidades que ofrecen servicios de inversión sin estar registradas legalmente, que no pueden operar y que suelen desaparecer con el dinero de las personas estafadas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es la autoridad supervisora en España y alerta de que este tipo de estafas proliferan en la Costa del Sol en verano. De hecho, recuerdan operaciones desmontadas por la Policía Nacional en los últimos años como los boiler rooms, que defraudaron a más de 5.000 personas en Málaga y Barcelona, o una estafa en Marbella que fue investigada por Scotland Yard al ser las víctimas británicas y que se saldó con 50 personas detenidas.

Estos chiringuitos financieros son muy activos y la CNMV ya ha detectado en lo que va de año a 35 entidades sospechosas, a la vez que advierte de que, a escala europea, hay más de 300 chiringuitos intentando estafar a clientes incautos. En la página web de la CNMV se puede conocer cuáles son esas empresas de inversión fraudulentas entre las que se encuentran, según este organismo, Hit Broking PLC, Trading Ganador, International Markets Life LTD, Questra World Global, Five Winds Asset Management, QW Lianora Swiss Consulting, Forexmilion, Vilgorcapital, Carter Financial Services Agencia Marketing o Easy Line Pro o Media Client Service (ésta está domiciliada en Marbella), entre otras.

"El riesgo de estas entidades radica en que, en la mayoría de los casos, la aparente prestación de tales servicios es sólo una tapadera para apropiarse del capital de sus víctimas, con la promesa de que lograrán una alta rentabilidad con la inversión de sus ahorros. Aunque, a veces, se puedan recibir resultados positivos durante los primeros meses, luego la empresa desaparece y no devuelve el dinero a sus clientes", explican desde la CNMV a la vez que indican que, junto al resto de autoridades europeas, emiten alertas nacionales e internacionales todas las semanas.

Este organismo pide a los ciudadanos que "no bajen la guardia" en verano porque esta época del año es propicia para que los gestores de estos chiringuitos financieros intenten captar clientes en las zonas costeras, especialmente en la Costa del Sol, la Costa Brava, la Costa Blanca y las islas Baleares.

El perfil de los afectados, afirman, es de profesionales y jubilados españoles y extranjeros que quieren invertir sus ahorros. Los tipos de interés están bajos y la deuda pública no suele ofrecer grandes rendimientos, por lo que este tipo de sociedades promete rentabilidades muy superiores a las del resto del mercado. Los que pican suelen perder el dinero.

Este tipo de sociedades actúan, lógicamente, todo el año pero desde la CNMV hacen hincapié en que existe un mayor riesgo de ser contactado en verano y destacan que el modus operandi es casi siempre el mismo. Primero llaman por teléfono o contactan con clientes potenciales por correo electrónico y se presentan como empresas serias y autorizadas para invertir. Solo es necesario apuntar el nombre y comprobarlo en la CNMV, pero la mayoría de la gente no lo hace. Una vez establecido el contacto le empiezan a ofrecer productos financieros. "Los métodos más recurrentes para cerrar el negocio fraudulento en esta temporada son invitaciones a reuniones sin compromiso o a jornadas informativas en hoteles donde se encuentran los potenciales clientes. En ocasiones se ganan la confianza de los clientes hablando en su idioma (inglés, francés, alemán y ruso) y también, a través de páginas web atractivas y con abundante información, que muestra las empresas cotizadas con las que supuestamente trabajan", subrayan desde la CNMV.

El organismo supervisor destaca que en cuanto la supuesta empresa es advertida por la CNMV o las víctimas empiezan a sospechar "desaparecen sin dejar rastro". La CNMV pide a los ciudadanos que, si intentan ser captados, avisen al organismo regulador y lo denuncien en la Policía Nacional.