Marte, el planeta que podría responder a la pregunta de la vida

Todavía queda mucho para que la realidad alcance la ciencia ficción y que una misión tripulada pueda aterrizar en Marte con seguridad y garantías de éxito. Álvaro Soria estima que unos 30 ó 40 años. Eso si la investigación continúa centrada en este planeta. El aterrizaje es muy complicado porque su atmósfera es muy poco densa y se tarda mucho tiempo en frenar a las velocidades que alcanzan los cohetes. Luego están los pocos datos y la falta de modelos predictivos para calcular los fenómenos meteorológicos, algo fundamental para una misión.

Una vez en la superficie, habría que hacer frente a sus condiciones. En el ecuador la temperaturas pueden llegar a superar los 80 grados bajo cero. “En los polos hace tan frío que el dióxido de carbono está congelado”, explica Soria. Pero lo más importante de todo es el agua.

“La vida que conocemos en la Tierra necesita de agua líquida, por eso las misiones que conocemos en Marte siempre se han centrado en buscar agua o lo que ha sido de ella”, dice el ingeniero. También apunta los requisitos tremendamente estrictos y los protocolos de limpieza para las misiones a Marte. “Hay zonas del planeta donde se dan las condiciones para que la vida microbiológica se mantenga, los extremófilos que conocemos en la Tierra serían capaces de sobrevivir allí”, apunta Soria.

“Podríamos llevar vida allí y contaminar biológicamente el planeta, lo que supondría cargarse la respuesta más importante que podría dar Marte, si hay vida más allá de la Tierra”, indica. “Si hay vida allí, las implicaciones en la Tierra son enormes”, agrega el joven que leerá su tesis en enero y que ya tiene su mirada puesta en la Agencia Espacial Europea o en las grandes firmas que construyen para ella. “Me gustaría mucho diseñar misiones para exploración”, apunta.

Pero, como bien explica Soria, es muy complicado detectar vida distinta a la de la Tierra. “No la veríamos porque a lo mejor no está basada en lo mismo que nosotros, tenemos la manera de ver lo que no hay pero lo que hay realmente es muy complicado de saber, no hay una técnica ahora mismo que te de esa información, a no ser que fueses allí con un microscopio. Puede que te salgan negativos todos los test y eso no significa que no haya vida. Por eso, la búsqueda de agua va primero”, señala y espera poder seguir hallando respuestas que lo guíen a la gran pregunta.