Amfremar, una red de solidaridad para un millar de familias

Dado que la bola de solidaridad sigue rodando, Gutiérrez , con la colaboración de Emaús , intenta poner en marcha una casa de acogida para una veintena de personas en El Palo. “Hay muchas cosas que hacer en la barriada. Para que los mayores tengan compañía, para que los jóvenes no dejen los estudios tan pronto...”, explicó. Por eso quiere un local, para invertir esos 44.000 euros del alquiler a poder seguir ayudando a los demás. Su sueño, confesó, es que un día Amfremar “tenga que cerrar porque no sea necesario”. Pero mientras tanto, allí sigue, en El Palo, para quienes la necesiten...

Lamentó que aún no hayan podido conseguir un local para no tener que estar de alquiler , ya que a este menester deben destinar unos 44.000 euros. “Siento sana envidia de aquellas organizaciones a las que le han dado un sitio. Porque entonces ese dinero podíamos dedicarlo a otras personas humildes a las que les hace falta”, comentó el presidente.

Su presidente, Fernando Gutiérrez , es uno de los Malagueños de Hoy , reconocidos por la Redacción de este periódico. “Llevamos 23 años sirviendo a las personas más necesitadas del Distrito Este. Familias que no llegan a fin de mes o inmigrantes sin papeles que no saben a dónde meterse y a los que les cobran un dineral por una habitación”, explicó Gutiérrez tras recibir el galardón de manos de la periodista de Málaga Hoy, María José Díaz Alcalá .

Un docente con mucha inquietud social

Fernando Gutiérrez tiene 77 años. Y aunque ya se confiesa “algo cansado”, dice que se levanta “con la ilusión del primer día”. No es para menos. A lo largo de las dos décadas de Amfremar, esta organización ha dado apoyo a miles de personas necesitadas de la barriada de El Palo. “Me siento contento porque me siento útil, pero no soy mejor que nadie”, afirma con modestia. Cuenta cómo se le ocurrió meterse en el berenjenal de impulsar esta ONG. Fue siendo voluntario de prisiones, allá por finales de los 90. Él –que era de extracción humilde, pero había podido hacer una carrera como docente– conoció en la cárcel a personas que “no eran peores que yo”. Comprendió sus necesidades y que precisaban apoyo. Así que paso a paso fue sumando a más voluntarios en su proyecto hasta reunir en la actualidad a cerca de medio centenar. También cuenta con el apoyo del Colegio de Abogados y del de Graduados Sociales, que no cobran a las personas derivadas desde Amfremar. Así, este docente con inquietudes sociales, ha construido una red de solidaridad en la que muchas familias no sólo han encontrado apoyo material, sino calor humano.