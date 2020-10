Andalucía pagará un seguro a los turistas internacionales contra el Covid a partir del 1 de enero

El vicepresidente y consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha anunciado este jueves en Málaga que la Junta contratará un seguro para cubrir los gastos de los turistas internacionales que vengan a la región a partir del 1 de enero en caso de que se contagien aquí del coronavirus.

Marín ha asegurado que los viajeros internacionales tendrán "garantizados" los gastos que se pudieran derivar de su estancia en un hospital, de su confinamiento o del regreso a su lugar de origen. El consejero ha indicado que se abrirá un concurso público para que las agencias de seguros puedan presentar sus ofertas y ha resaltado que esta medida tendrá vigor a partir del 1 de enero porque así se lo han reclamado las empresas turísticas y las líneas aéreas.

"Este seguro le va a venir divinamente a la Costa del Sol", ha comentado Marín, así como al resto de destinos turísticos andaluces, aunque no ha precisado más datos sobre el importe de ese contrato o la letra pequeña que puede llevar aparejada.

El presidente de Aehcos afirma que los hoteles malagueños ya dan este seguro desde mayo y que la prioridad es establecer los corredores aéreos seguros

El presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón, no está precisamente emocionado con este seguro porque, según afirma, "los hoteles malagueños ya lo estamos dando gratis a nuestros clientes desde mayo e incluye la asistencia telemática 24 horas, el traslado a hospitales e incluso la repatriación a sus países". Callejón ha detallado que el precio del seguro varía en función del número de turistas y de habitaciones, pero que los hoteles han pagado en torno a 20 céntimos de euro por persona y día.

"Nosotros ya hemos ido por delante y no entendemos por qué la Junta no lo ha hecho antes, en lugar de esperar hasta enero", ha añadido Callejón, quien considera que lo prioritario ahora es negociar los corredores aéreos seguros. "Para qué vamos a darle un seguro a nadie si no van a poder venir aquí. Hay que asegurarse primero que los turistas internacionales puedan viajar a Málaga y luego le damos el seguro", insiste el presidente de los hoteles malagueños.

Los andaluces empadronados podrán tener un descuento del 25% o del 50% si viajan por la región hasta el 31 de mayo

Marín ha adelantado esta información en una rueda de prensa que iba realmente sobre la implantación, a partir de este 1 de octubre, del bono turístico en Andalucía. El consejero ha detallado que este bono consiste en que cualquier persona que esté empadronada en Andalucía podrá tener un descuento del 25% en un viaje que realice dentro de la comunidad autónoma entre hoy y el 31 de mayo.

Para acceder a esa bonificación -que se eleva hasta el 50% para aquellas familias cuyo ingreso no supere los 20.000 euros anuales- hay que hacer la reserva en una agencia de viajes que tenga el sello Andalucía Segura y en un hotel que también disponga de este certificado. La estancia mínima debe ser de tres noches y cada andaluz podrá utilizar el bono un máximo de tres veces, con un descuento máximo por viaje de 300 euros. En este sentido, si un andaluz, por ejemplo, se va una semana a un hotel de Málaga y paga en total 2.000 euros, el 25% serían 500 euros pero lo máximo que concedería la Junta serían 300 euros.

No hay límite de renta, por lo que cualquier andaluz, independientemente de su nómina, puede optar a este descuento. La Junta ha marcado un presupuesto de 9 millones de euros que, según Marín, puede ser ampliable, lo que sería una buena noticia porque se vería que está funcionando.

Es un requisito imprescindible tener el sello Andalucía Segura para poder acogerse a esta ayuda y hay dos aspectos importantes. El primero es que no es válido para grandes portales de reservas on line como, por ejemplo, Booking, sino que se quiere promover la continuidad y el empleo en la agencia física local. El segundo es que, ante esta exigencia del certificado, se ha disparado en una semana el número de empresas que lo han solicitado a la Junta. Marín ha detallado que, en solo una semana, se ha pasado de 72 agencias de viaje con el certificado a 923 y de 438 hoteles a 872 en toda la comunidad autónoma.

Marín critica la "inactividad" de Gobierno central y afirma que "estamos solos y o lo hacemos a pulmón o nadie va a venir a ayudarnos"

El turista tiene que pedir el certificado de ayuda cuando vaya a la agencia. Reserva el hotel, pernocta y, cuando finalice el viaje, tiene un mes de plazo para reclamar la subvención, para lo cual tendrá que presentar las facturas correspondientes, que serán posteriormente confirmadas por los funcionarios de las delegaciones provinciales de Turismo. La presentación de esta documentación se puede hacer de forma física o telemática.

Para dar a conocer el funcionamiento del bono turístico, Marín ha subrayado que desde este mismo jueves se ha iniciado una campaña de publicidad en redes sociales y en medios de comunicación y esperan tener más de 10 millones de impactos publicitarios. "El objetivo es que no haya ni un solo andaluz que no se entere de este bono", ha dicho Marín.

Los hoteleros malagueños se habían quejado de la tardanza en la puesta en marcha del bono y pedían que se hubiera adelantado para conseguir más pernoctaciones en un verano que ha sido el peor de la historia de la industria turística de la Costa del Sol. Marín ha explicado que la idea inicial de la Junta de Andalucía era que el bono pudiera ser para todos los turistas nacionales, pero para ello se necesitaba el impulso del Gobierno central. "Si el Gobierno lo hubiera aceptado habría llegado antes, pero nosotros lo hemos activado cuando nos han confirmado que no lo iban a hacer", ha señalado Marín, quien también ha destacado la dificultad del proceso administrativo para movilizar 9 millones de euros con todas las garantías jurídicas. "El bono llega en tiempo y forma", ha asegurado Marín, quien ha criticado que "el Gobierno español no ha presentado ni una sola medida en Europa para apoyar al turismo" y ha afirmado que "es muy triste pero estamos solos, por lo que o lo hacemos a pulmón o nadie va a venir a ayudarnos y espero que los empresarios lo entiendan".

Por su parte, Callejón mantiene que el bono llega tarde. "Habría sido un pelotazo en verano para incentivar el turismo y nos habría dado 10 puntos más de ocupación pero ahora solo le viene bien al turismo de interior, porque al vacacional no le sirve de nada", subraya el presidente de Aehcos, quien cree que este bono puede ser útil en puentes o en algún evento importante celebrado en Andalucía ya que la estancia mínima es de tres días, lo que dificulta que se pueda utilizar los fines de semana.