“Protestamos menos que el taxi pero el sector del autobús está sufriendo mucho con el AVE o el Blablacar”

Málaga acogerá los días 27 y 28 de febrero las III Jornadas Andaluzas del Transporte Discrecional de Andalucía, organizada por la patronales Apetam y Fedintra, y considerada una de las más importantes de España. Con más de 850 profesionales inscritos, se debatirá sobre mantener el sistema de concesiones o liberalizar el sector, los últimos avances tecnológicos o la competencia de otros medios de transporte. Antonio Vázquez, gerente de Autocares Vázquez Olmedo y presidente de Fedintra, desgrana la situación actual.

–¿En qué momento está el transporte de viajeros en Andalucía?

–Estamos esperando a ver cómo enfocan el sector los nuevos gobernantes en la Junta de Andalucía. La mayoría de las concesiones de líneas regulares tienen que salir a concurso, estamos en el primer año de prórroga en el transporte escolar y no sabemos si habrá un segundo año de prórroga.

–Se habla de mantener las concesiones o de liberalizar el sector. ¿Qué opina usted?

–Europa quiere que haya total libertad y total competencia, pero la liberalización total lleva a que las pymes se queden descolgadas y que se encuentren al filo de la navaja. España tiene tradicionalmente un sistema concesional, en el que salen concursos públicos de la Administración para cubrir rutas y las empresas se presentan. En Andalucía, por ejemplo, hay 170 concesiones administrativas. Este sistema concesional permite que en España cualquier población con más de 50 habitantes tenga al menos una línea interurbana de autobuses. Además el precio medio de la tarifa por viajero es inferior a la media europea y en España tenemos una de las flotas más modernas de Europa. En Alemania han apostado por la liberalización total, pero el 95% de los servicios los da una única empresa. Por tanto, liberalización total no significa que haya más empresas en el mercado sino que alguna fuerte se queda con todo.

–¿Presionará Europa entonces para cambiar el sistema de concesiones en España?

–El pasado día 14 el Parlamento europeo apoyó el sistema de concesiones español y está en pausa.

Reclamación de la UE "Europa quiere liberalizar el sector y eso dejaría a las pymes descolgadas y al filo de la navaja”

–En Fedintra hay más de 250 empresas. Si todas tienen que competir por los concursos públicos debe ser difícil subsistir.

–Estamos acostumbrados a competir. Muchas empresas nos presentamos en grupo y creamos sociedades. La mayor parte de las pymes no tienen pulmón por sí solas.

–¿De qué viven entonces las pymes de transportes de autobús? ¿Solo de transportes privados?

–Entre semana del transporte escolar y los fines de semana de equipos de fútbol, salidas de personas mayores, excursiones, bodas, circuitos turísticos...

–El taxi está en guerra con Cabify y Uber. ¿Están ustedes más tranquilos?

–No. Nuestro sector está sufriendo mucho en la larga distancia la competencia del ferrocarril porque el billete de AVE está subvencionado por el Gobierno y nosotros vamos a pulmón. En cualquier caso, nuestros precios son muy competitivos. Un billete de AVE a Madrid puede costar unos 70 euros y un billete de autobús puede costar unos 14 euros. En precio no hay color. Además del ferrocarril también estamos sufriendo mucho la competencia del Blablacar. Nuestro sector está perdiendo muchos viajeros con este tipo de plataformas, pero son los tiempos que nos han tocado. Pero como nosotros somos más callados, no protestamos y vamos cada uno a lo nuestro se nos escucha menos que al taxi, pero los problemas que tenemos también son tremendos. Estamos perdiendo mucha cuota de mercado en el transporte de larga distancia y el precio del gasoil no para de subir. Nos cuesta cada vez más trabajo encontrar conductores porque se trabaja mucho de noche y los fines de semana. Sufrimos el aumento del gasoil pero no podemos repercutirlo porque la mayor parte de nuestros contratos están acogidos a una ley que lo impide.

Crítica "El autobús no se nos ve como una ayuda a la movilidad sino como un estorbo más"

–Veo que se les ha juntado todo.

–Sí, es un cóctel explosivo porque por un lado perdemos cuota de mercado, hay sitios en los que no podemos entrar porque son municipales y tenemos poca promoción.

–¿A qué se refiere con la promoción?

–Cuando damos servicios turísticos y entramos con un autobús en una ciudad parece que estorbamos en todos sitios. La policía te va echando y no se puede dejar y recoger a los pasajeros en los sitios céntricos cuando realmente estamos quitando muchos vehículos de la carretera al ir 55 pasajeros dentro. Pero no se nos ve como una ayuda a la movilidad sino como un estorbo más.