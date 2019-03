Apoyo unánime a exigir a la Junta las obras para eliminar la inundabilidad del Guadalhorce

El Ayuntamiento de Málaga, por unanimidad de todos sus grupos políticos, acaba de acordar una iniciativa en la que se insta a la Junta de Andalucía a impulsar las obras necesarias para eliminar la huella de inundabilidad que desde hace cuatro años impide lastra el desarrollo de nuevas inversiones en los polígonos industriales localizados en las márgenes del río Guadalhorce.

La iniciativa, presentada por vía de urgencia por el PP, incluye la demanda de colaboración económica de la Administración regional en el desarrollo de estas actuaciones, al tiempo que se reclama al Gobierno central para que, "en el largo plazo", contemple la sustitución del actual puente de la Azucarera. La exigencia toma como referencia el estudio encargado por Promálaga y elaborado por la consultora Irtene, en el que se dibujan una serie de actuaciones "rápidas, económicas y ambientalmente blandas, encajables", cuyo coste se calcula en unos 4 millones de euros.

El alcalde, Francisco de la Torre, ha puesto de relieve que estas intervenciones van a levantar la amenaza que pesa sobre una superficie de ocho millones de metros cuadrados de zona urbana, "con perjuicios enormes, con el freno de las inversiones, con la inquietud total generada en los inversores". "Estas ideas son prácticas, son soluciones que tratan de evitar la entrada de agua en los espacios inundables", ha incidido el regidor, que ha subrayado que se trata de soluciones consensuadas con los técnicos de la Junta. "De lo que se trata es de contar con la Junta para ir adelante con estas obras, para que cuanto antes tengamos los proyectos para liberar de esa amenaza esos terrenos", ha enfatizado.

La superficie de suelo urbano afectado por la huella de inundabilidad es de unos 8 millones de metros cuadrados

A petición de Ciudadanos, De la Torre aceptó retirar la referencia que se hace en la moción para contar con la participación de los empresarios de los polígonos con el objetivo de que impulsen la redacción de los proyectos. No obstante, ha admitido que seguirá tratando de contar con la colaboración de los privados, no tanto por ahorrarse los costes sino porque si son los empresarios los que asumen la redacción de proyectos se ganará en "agilidad". "Quitar la frase del documento no significa que renuncie a contar con su colaboración en la redacción de los proyectos, porque es bueno para ellos ganar seis o siete meses en el plazo", ha indicado.

El viceportavoz de Cs, Alejandro Carballo, ha defendido que solucionar el problema de la inundabilidad debe ser "asunto prioritario para el Ayuntamiento y la Junta", si bien ha cuestionado que se busque el apoyo de los empresarios, que "ya pagan sus impuestos; exigir que aporten más allá no debe ser parte del acuerdo".

El concejal del PSOE Sergio Brenes ha criticado al alcalde porque tras casi 19 años al frente del Ayuntamiento es ahora cuando pone sobre la mesa un estudio contemplando acciones concretas para reducir el impacto de la inundabilidad. El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha defendido la decisión del regidor de optar por el diálogo con las administraciones en lugar de "usar el enfrentamiento con réditos electorales". En esta misma línea, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha aplaudido “el cambio de actitud” del equipo de gobierno, que hasta la fecha había sido "beligerante".