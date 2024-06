Arranca ‘¡Hola Pueblo!’, actividades para el envejecimiento activo de los mayores de Villanueva del Trabuco

El envejecimiento activo es un concepto promovido en 2002 por la Organización Mundial de la Salud que busca la optimización de oportunidades de las personas mayores, es decir, quiso darle un giro a esta etapa de la vida. En este sentido, la empresa Clece promueve este envejecimiento activo en todos los servicios que presta como es la Ayuda a Domicilio, Teleasistencia o en residencias de personas mayores y centros de día, como es el caso que nos ocupa.

Ocio Las personas mayores se reúnen para ir al mercadillo o tapear en establecimientos de Villanueva del Trabuco

Clece, en colaboración con el Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco, ha puesto en marcha ‘¡Hola Pueblo!’, actividades socioculturales dirigidas a un grupo de usuarios de la Residencia y U.E.D. Nuestra Señora de los Dolores en las que también se han involucrado negocios y vecinos de la localidad. “La integración en la vida de la comunidad y el sentimiento de pertenencia mejoran la autoestima, promueven las relaciones sociales y el intercambio de experiencias y favorecen al envejecimiento saludable. Este tipo de actividades ofrece una perspectiva muy positiva de la vejez, entendida como una oportunidad para disfrutar de la vida con mucha más libertad”, explica el gerente de Clece en Málaga, Pablo García.

Tapear por el pueblo

Todos los miércoles, este magnífico grupo de personas mayores disfruta del mercadillo en la Plaza de la Libertad, tapean en conocidos bares, otros acuden al peluquero, a la manicura o de compras, incluso hay quien todavía confía en que le toque la Lotería y hacen sus quinielas. Se trata de actividades sencillas de la vida cotidiana “que mejoran su calidad de vida, su autoestima, su participación, mantienen su autonomía… Este proyecto nace a petición de los propios usuarios y usuarias, quienes nos solicitaban realizar este tipo de salidas que necesitan hacer en el exterior”, explica Marta Guerrero, directora de la Residencia Nuestra Señora de los Dolores.

No se puede perder de vista que ‘¡Hola Pueblo!’ está totalmente basado en la atención centrada en la persona, “las tratamos como persona única y singular teniendo en cuenta sus gustos, sus preferencias y sus necesidades. Es una necesidad de las personas que viven en la Residencia, el continuar realizando algunas de las actividades y salidas que hacían cuando vivían en sus hogares, en sus barrios”, aclara la directora del centro gestionado por Clece.

Salir a la calle

Para que este proyecto sea una realidad “hemos contado con el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco y de asociaciones del pueblo como Cruz Roja, amas de casa y voluntarias de la Iglesia que nos ayudan siempre que se lo pedimos y acompañan a estas personas mayores”. El mismo agradecimiento realizó Gracia García Caro, concejala de Servicios Sociales, quien afirmó que “crear lazos con otras personas que no son los profesionales es súper beneficioso para este grupo de personas porque estoy convencida que les encanta que venga gente que les ayude a hacer otras actividades que no son las rutinarias”. Además, aseguró que el “Ayuntamiento colaborará en todo lo que podáis necesitar para la integración comunitaria de estas personas, porque también son vecinos y vecinas del pueblo y que puedan participar en la vida cotidiana de actividades eso es maravilloso y fabuloso”. Por último, Gracia García recordó a todos los profesionales que “día a día estáis aquí; trabajar en una residencia no está valorado y hay que cambiar un poco la perspectiva, así que enhorabuena y gracias”.