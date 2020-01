El Asilo de los Ángeles de Málaga, pendiente del embargo de sus cuentas

La continuidad del Asilo Nuestra Señora de los Ángeles, en la capital malagueña, pende de un hilo. Este jueves 30 de enero vence el plazo para que la residencia haga efectivo a Abanca el pago de más de 400.000 euros de una deuda hipotecaria. Si no se llega a un acuerdo de financiación en las próximas horas con la entidad bancaria, se procederá al embargo de las cuentas de la entidad.

El asilo había propuesto a Abanca realizar un pago mensual de 6.000 euros, "hacer un endoso y que directamente esa cantidad pasara del convenio que la Junta nos paga a Abanca sin tener que pasar por nosotros”, comentaba la pasada semana Luis Plaza, presidente del Patronato del centro. Sin embargo, aún no hay ningún acuerdo que alivie la tensión entre los residentes y los 36 trabajadores.

"Están trabajando in extremis, hay que esperar hasta el ultimo momento", ha indicado Plaza este miércoles. "Mañana tendríamos que entregar la cantidad que reclaman y como no lo vamos a hacer porque no tenemos ese dinero, lo que harán si no llegamos a un acuerdo será ejecutar los títulos de crédito que tengamos, sobre todo con la Junta de Andalucía, que es la que nos paga las plazas conveniadas", ha explicado el presidente del Patronato.

Plaza, a pesar de que se encuentra confiado en que se halle una solución positiva a este conflicto, señala también la preocupación de los trabajadores. "Están pendientes de su puesto de trabajo, es su vida, no hay que olvidarlo, están pendientes de lo que va a ocurrir", ha agregado.

El presidente del Patronato también ha comentado que la delegada de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Mercedes García Paine, visitó el asilo y aseguró que "iba a poner todo de su parte" para que pueda continuar la actividad del asilo. También el Ayuntamiento de Málaga y otras instituciones, además de muchos malagueños a título particular, se han volcado con el histórico centro en el que actualmente residen 48 personas, grandes dependientes en su mayoría.