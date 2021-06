CCOO Málaga exige mantener los profesores Covid para una "presencialidad segura" en las aulas

El sindicato de Enseñanza CCOO Málaga se ha concentrado en la mañana de este miércoles ante la Delegación de Educación bajo el lema 'Por una presencialidad segura es las aulas' para exigir a la Junta de Andalucía que mantenga los actuales contratos de los profesores de refuerzo Covid, que haya una bajada de la ratio y que no se supriman unidades escolares -estiman que son al menos 50 las aulas que se van a cerrar en toda la provincia-.

La secretaria general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Málaga, Yolanda Gamero, ha pedido a la Consejería de Educación que garantice una "presencialidad segura" en las aulas de cara al próximo curso académico, para lo cual consideran necesario que se prorroguen las contrataciones realizadas como consecuencia de la pandemia.

Así, abogan por no disminuir las medidas preventivas frente al coronavirus. "La pandemia aún no ha terminado, no podemos volver a la situación que había antes de declararse este estado de emergencia sanitaria", ha manifestado la representante sindical, que ha sostenido que "las ratios no pueden volver a como estaban antes". "La bajada de la ratio tiene que ser inminente y la supresión de unidades hay que paralizarla", ha dicho.

Además, Gamero ha señalado que "hay que empezar a hablar de fijar una ratio para los docentes de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, que son los profesionales que atienen al alumnado con necesidades educativas especiales".

Por otro lado, ha rechazado la idea de pasar del metro y medio de distancia a los 1,2 metros propuestos por el Ministerio de Educación. "Seguimos necesitando la distancia social y mantener los cupos Covid que se ha visto que han beneficiado a la docencia y la atención individualizada del alumnado".

En la misma línea, el responsable de Enseñanza Pública de esta organización sindical, Santiago Ramírez, ha subrayado que "menos es más". "Menos alumnado por clase es más calidad en la educación y es más éxito escolar", ha afirmado, insistiendo en que "menos alumnado por clase precisa de más contratación y más plantilla docente".

A la concentración convocada por CCOO han asistido también el secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo; la vicesecretaria general del partido, Antonia García; y el secretario de Educación de la Ejecutiva Provincial Socialista, Marcos Antonio Ruiz.

En el marco de la protesta, Ruiz Espejo ha dicho que "ahora que comienza el proceso de matriculación y escolarización no entendemos que en plena pandemia se proponga esta eliminación donde existen matriculaciones suficientes en la provincia".

"Exigimos a la consejería que mantenga estas unidades donde hay matriculaciones para poder mantenerlas, como ocurre en la mayoría de los centros", ha expresado y se ha referido a municipios afectados por este cierre como Antequera, Málaga capital, Vélez-Málaga o Marbella, entre otros.