Los vecinos de Callejones del Perchel piden a la inmobiliaria que retire la denuncia de desahucio y negocie

El vecino de Callejones del Perchel que recibió la primera carta de desahucio por parte de la inmobiliaria que se hizo con la propiedad de los edificios les ha comunicado mediante una misiva su "sorpresa e indignación", esperando que retiren la demanda y retomen el diálogo con los vecinos.

Enrique Gutiérrez, portavoz de la Plataforma El Perchel no se Vende y único vecino que ha recibido la denuncia de desahucio hasta el momento, recuerda en su escrito a Leticia Pérez, gerente de la inmobiliaria, que se ha manifestado en diferentes ocasiones asegurando que no optarían por la vía judicial hasta que no se agotase la del diálogo con los vecinos. "Y en mi caso no se ha producido ninguna negociación ni siquiera voluntad de conocer mi postura y la del resto de los vecinos".

En la misma, cita los acuerdos a los que se llegó en el pasado Pleno del Ayuntamiento de Málaga de septiembre, entre los que se incluyen instar a la empresa a retirar las demandas de desahucio que pudiesen haberse iniciado. "No es la vía que debe seguir Dazia si quiere seguir invirtiendo en Málaga", dijo el concejal de Vivienda, Francisco Pomares al respecto.

Además, incide Gutiérrez en que la vía judicial no sólo crea rechazo en la opinión de los inquilinos de los edificios de Callejones del Perchel, sino también entre "buena parte de la ciudadanía malagueña".

Continúa Gutiérrez la misiva pidiendo a Dazia que "nombre un interlocutor de la empresa con capacidad de negociación real", puesto que el "empleado de administración, según reconoce, no tiene esa autorización para negociar con los vecinos", afirma.

Cita también que lleva 36 años como inquilino y que cuenta con "contrato indefinido", además de asegurar "haber cumplido escrupulosamente con todas mis obligaciones como inquilino". Por eso cree Gutiérrez que el único objetivo de la empresa es "amedrentar a los vecinos".