Celia Villalobos: "Fue Arriola el que me dijo que De la Torre fuese mi número 2"

Celia Villalobos está de celebración y se le nota en el timbre de voz. No ha podido venir a Málaga como pretendía este fin de semana, pero vive con algarabía el reconocimiento que el Ayuntamiento de Málaga ratificó en Pleno este pasado jueves. Desde Madrid atiende la ex alcaldesa a Málaga Hoy vía telefónica.

–Medalla de la Ciudad de Málaga e Hija Predilecta de la ciudad, ¿se lo esperaba?

–Para mí es un honor que me hayan dado ese reconocimiento. Sobre todo porque puedan estar mis hijos y mis nietos... [se emociona]. Para nosotros ha sido un año un poco difícil [a principios de año falleció su marido, Pedro Arriola], una alegría como esta viene muy bien.

–Cuando viene a Málaga, ¿de todos los proyectos que impulsó cuál mira con más orgullo?

–Pues fíjese, me siento muy orgullosa de todas las obras que hicimos, desde el Palacio de Congresos al túnel de La Alcazaba, pero para mí hay cosas más cercanas como el plan de aparcamientos en los barrios, la limpieza de la ciudad, parques infantiles, el Paseo Marítimo de Poniente... Son cosas que le facilitan la vida a la gente y lo primero para un alcalde es resolver esos problemas. Cuando yo llegué la suciedad era brutal, se debía dinero por un tubo...

–¿Hay algo que cambiaría de lo que hizo?

–Yo soy una persona de no mirar para detrás, soy de seguir para adelante. No tiene sentido amargarte la vida. La experiencia te dice que te has equivocado en cosas. Yo pienso siempre en las cosas buenas y en las que no pudimos hacer, por falta de tiempo y por falta de otras cosas.

–Además, le dejó el Ayuntamiento a De la Torre con mayoría absoluta, pero el primer mandato tuvo que ser más duro tirando de pactos y negociaciones.

–A mí me gusta mucho la negociación, soy una persona a la que le gustan mucho los consensos políticos. Aprobamos presupuestos por unanimidad, yo tenía en frente a dos grandes políticos, Martín Toval y Antonio Romero. Tuve una amistad más directa con Martín Toval, porque Antonio al principio tenía una actitud un poco difícil. Yo me siento muy orgullosa del Pleno que tuvo el Ayuntamiento en la primera legislatura. Los echo de menos.

–Hablando de consenso, otro de los momentos más importantes de su trayectoria fue el Pacto de Toledo.

–Me hubiera gustado que hubiésemos sido capaces de llegar a un acuerdo, precisamente fue Yolanda Díaz la que se cargó el consenso. Todas las fuerzas políticas hicimos un gran esfuerzo por llegar a un pacto y me cabreé, me pareció mal. El Pacto de Toledo es una de las cosas que más ha unido siempre al Parlamento, la tranquilidad de las personas mayores.

–¿Cómo fue el paso para dejar la alcaldía? Alguna vez ha dicho que lo pasó mal cuando se marchó a Madrid para ser ministra.

–Yo no estaba en política porque quería ser ministra. Después de seis años en los que habíamos trabajado muchísimo y habíamos conseguido una mayoría absoluta podíamos seguir trabajando y haciendo muchas cosas. Me encantaba porque yo adoro Málaga, Málaga para mí lo es todo. Pero te llama el presidente del Gobierno y amigos me dijeron que a un presidente no se le dice que no. Imagino que también mi marido estaba ya harto de que llevábamos ya muchos años viviendo separados. Y él era, aparte de asesor del señor Aznar, muy amigo del señor Aznar, lo que lo complicaba un poquito más.

–Consiguió su marido lo que no ha podido conseguir Rosa Francia, la esposa de De la Torre.

–Bueno, pero Rosa sigue viviendo en Málaga. Una vez que me voy mi tranquilidad es que dejo a Paco, a mi número 2, que lo eligió mi marido, no el partido; y ver que él está triunfando, para mí eso es una satisfacción.

–Fue Aznar quien le aconsejó también que tuviera un buen número 2, ¿qué le aconsejaría usted a De la Torre?

–Yo tengo una cosa muy clara, que cuando te vas de un puesto político tienes que olvidarte, porque el que te sustituye tiene todo el derecho del mundo a hacer su forma de trabajar. Hay políticos que creen que pueden irse y estar en el oído del uno y del otro diciéndole lo que tiene que hacer, a mí eso me parece una estupidez. En ese sentido yo cuando me fui le dije: ‘Si algo que esté en marcha quieres saber cómo está, me llamas, si no nada’. Lo de su mujer es un problema de él, cada uno las cuestiones familiares las resolvemos cada uno a su forma.

–Pero, si le tuviera que dar un consejo, ¿cuál sería?

–Le dije que si me necesitaba ya sabía dónde estaba, yo no soy de los que creen que eres imprescindible, si yo quiero seguir mandando en Málaga no me voy. ¿si él quiere repetir a partir de ahora? Se lo tendrá que pensar, tendrá que hacer un buen equipo... Cuando yo era alcaldesa estábamos en un momento muy difícil, a mí intentó matarme ETA siendo yo alcaldesa dos veces, ahora gracias a la democracia no pasa. Eso cambia mucho las condiciones a la hora de hacer una lista.

–De momento ha sido la única alcaldesa de Málaga, ¿cree que tendrá compañía femenina en la lista dentro de poco?

–Eso es un arcano. Yo espero que el Partido Popular siga gobernando en Málaga, está demostrando que las ideas del Partido Popular funcionan, la gente ha perdido muchos prejuicios de como son del PP son los malos de la película, eso ya ha desaparecido. Espero que así siga gobernando el PP muchos años.

–Y si De la Torre se va, quizá la siguiente sea otra mujer.

–Yo estaría encantada con que hubiera alcaldesas para siempre, pero eso no depende de mí. Yo no me voy a presentar, eso está claro. En la vida todo tiene su momento y mi momento pasó cuando tuvo que pasar, y estoy muy contenta con cómo han ido las cosas.