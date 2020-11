Ciudad de los Niños, un colegio concertado de Málaga al margen de los estereotipos

Nueve nacionalidades distintas, la mayoría marroquíes y subsaharianos, conviven en un colegio en el que trabajan 23 docentes. “La escuela concertada se ha generalizado, en colegios como Misioneras Cruzadas de la Iglesia y Ciudad de los Niños no se piensa, pero si dejamos de existir qué pasaría con estos niños a los que hay que encauzar, motivar e intentar que vean un futuro, educarlos, cubrir las carencias que no cubren sus familias”, se plantea el director.

Las consecuencias que podría traer la ley Celaá

La reforma educativa propuesta por la ministra Isabel Celaá ha revuelto las aguas en los colegios concertados. Pero el director de la Ciudad de los Niños considera que “ni la otra ley nos benefició tanto como se dijo ni creo que esta nos perjudique hasta ese punto, pero no lo sabremos hasta que no se ponga en marcha”. En este centro las familias no pagan ni comedor ni actividades extraescolares ni transporte. “Decimos que nuestras familias no son insolventes, son absorbentes, de aquí se llevan de todo”, bromea Ruiz Alcántara. Si la Junta de Andalucía modificara el concierto no podría seguir y los menores de la residencia tampoco tendrían un colegio al que acudir. Se tendrían que reubicar en una zona de escolarización, la de Teatinos, ya de por sí saturada.