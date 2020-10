Conciertos en la FP: una necesidad del mercado laboral

Su homólogo en Escuelas Católicas , Carlos Ruiz , entiende que la posibilidad de extender los conciertos a la educación posobligatoria es “ventajosa”, principalmente, para las familias cuyos hijos debían de cambiar de un centro concertado a otro público al no poder costearse el Bachillerato o la FP privada. No obstante, teme que la capacidad de concertación de la Junta sea “mínima” si se siguen los requisitos establecidos en el proyecto de orden. En este sentido, incide en que el Bachillerato es al que menos prioridad se le otorga en el borrador, a favor de la FP.

“La prioridad de Educación es concertar grados medios y la FP Básica para luchar contra el abandono y el fracaso escolar, como se explicita en el borrador, pero en este objetivo no estamos de acuerdo”. Caamaño considera que para combatir “este lastre de la educación andaluza” debe actuarse en las etapas obligatorias, Primaria y ESO. “Es en la base donde hay que luchar, no después”, advierte.

Una enseñanza en auge en el sector privado

La Escuela Superior de Formación Profesional Óptima lleva impartiendo ciclos formativos desde 1999. En la actualidad, este centro privado dispone de 17 títulos, todos ellos autorizados por la Consejería de Educación. En sus instalaciones estudian más de 740 alumnos y tienen lista de espera en los grados más demandados, Cuidados Auxiliares de Enfermería, Educación Infantil, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Proyectos de Edificación. “La nueva formación profesional está teniendo mucho más calado tanto en la enseñanza como en la empresa, que está empezando a reconocer titulaciones que siempre han existido y que suponen una pieza clave en el mercado de trabajo”, considera Antonio Martín, director de Óptima. “Son trabajadores competitivos, resolutivos, con conocimientos actualizados, no tienen por qué ser titulados universitarios para desempeñar bien su trabajo”, agrega Martín. Desde hace unos años, a las escuelas privadas de Formación Profesional también les faltan plazas para hacer frente a la demanda que desborda la enseñanza pública y concertada. “Hay ciclos tan demandados que se nos quedan alumnos en la calle a los tres o cuatro centros más veteranos de Málaga”, indica el director y señala que los precios oscilan entre los 2.000 y los 2.300 euros por año. En cuanto al perfil del alumnado es “variopinto”. “En los últimos cuatro años, la mitad del alumnado tiene entre 18 y 20 años que acaban el bachillerato, no entran en la carrera deseada y retoman el curriculum con el ciclo”, explica Martín. La otra mitad, dice, supera los 35 años. “Se descolgaron del sistema educativo en su momento y ahora estudian para prosperar en su trabajo actual o cambiar de actividad económica. También hay gente que con la crisis económica pasada quedaron en paro y aprovecharon para hacer un ciclo formativo”, destaca. Subraya, además, que al margen de si estudian o no en un centro privado, tienen derecho a solicitar la beca del Ministerio de Educación, condicionada a niveles de renta. En cuanto a un posible concierto con la Junta de Andalucía de estas enseñanzas asegura que “la decisión no es sencilla”. “El concierto no sería suficiente para cubrir el material y los equipos que la FP necesita para estar actualizada”, estima.