Condenan a un hombre a una multa de 540 euros por amenazar a una médica en Málaga

El Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga, tras la celebración del juicio oral, ha dictado una sentencia en la que condena a un hombre como criminalmente responsable de un delito leve de amenazas a una médica a la pena de multa de 540 euros y al pago de las costas del procedimiento judicial.

Además, según ha informado el Sindicato Médico de Málaga (SMM) a través de un comunicado, el agresor no podrá aproximarse a la facultativa, a su domicilio y puesto de trabajo a una distancia inferior a 100 metros y comunicarse con ella por cualquier medio, todo ello durante seis meses. Asimismo, según indica la sentencia, si el condenado no satisficiera la multa impuesta quedará privado de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

El Sindicato Médico anima a los profesionales a denunciar por leve que parezcan los casos

Según los hechos probados, el día 4 de septiembre de 2019, sobre las 14.40 horas, el agresor se dirigió a la agredida cuando ambos se encontraban en un centro de atención primaria de Málaga, lugar donde solía acudir como paciente y donde ella ejerce su profesión como doctora, con insultos, motivo por el cual la facultativa se asustó. Tras ello, la trabajadora interpuso una denuncia al respecto.

Para el SMM este tipo de resoluciones judiciales "son ejemplares en la lucha contra la lacra de las agresiones a sanitarios que se han incrementado considerablemente durante este año". Por ello, este sindicato sigue animando a denunciar todos los casos que se siguen produciendo a diario en los centros de salud y hospitalarios, "por leve que puedan parecer algunos, puesto que ninguna actuación de este tipo está justificada, para erradicar y evitar que se reiteren situaciones tan injustas e incomprensibles en pleno siglo XXI".

También en el comunicado han apuntado que algunas de las agresiones al personal sanitario que se han producido en la provincia malagueña durante este año han tenido como respuesta en algunos casos, "ya que el temor a represalias ha frenado la actitud de los profesionales, la denuncia de estos hechos tan graves".