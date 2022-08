El Congreso Nacional de Virología de Málaga tendrá cupón de la ONCE

La ONCE dedicará el sorteo del próximo jueves, 1 de septiembre, al XVI Congreso Nacional de Virología que se va a celebrar en Málaga del 6 al 9 de septiembre. El director de la ONCE en Málaga, José Miguel Luque, ha presentado este lunes la imagen de este cupón al presidente del Comité Organizador del Congreso, Jesús Navas, en un acto que ha tenido lugar en la sede de la ONCE en Málaga.

Cinco millones de cupones llevan como motivo la imagen corporativa de este encuentro. El congreso debatirá sobre sobre los avances y los retos de la virología actual y abordará la diversidad que caracteriza el estudio de los virus, tanto en su concepto más básico como en sus vertientes aplicadas y biotecnológicas de los ámbitos humano, veterinario y vegetal.

Luque se felicitó porque Málaga sea el epicentro de la discusión científica “en un momento histórico de máxima concienciación social sobre el impacto de los distintos tipos de virus en nuestras vidas”. El director de la ONCE aprovechó también para dedicar este cupón a los profesionales sanitarios que “con su capacidad, dedicación y entrega tanto contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas”.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos de Estado.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece mañana martes, 30 de agosto, un bote de 19 millones de euros.

Desde el pasado 25 de marzo, el Eurojackpot celebra dos sorteos a la semana, los martes y viernes, y amplía su bote máximo hasta 120 millones de euros, en vez de los 90 millones con los que contaba hasta ahora. La ONCE comercializa esta lotto europea junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia.