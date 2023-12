El Consejo de Estudiantes de la UMA desvela presiones y malas prácticas en la campaña al Rectorado

Faltan escasos días para que se decida quién ocupará durante los próximos cuatro años el cargo de rector de la UMA, tras unas elecciones que no están quedando exentas de polémicas, contagiadas de lo peor de la política tradicional. En este contexto, el Consejo de Estudiantes de la UMA (CEUMA), que es el órgano de representación del alumnado de la Universidad, desvela todo tipo de presiones que han sufrido los estudiantes y malas prácticas por parte de algunos candidatos, en una campaña que describen como "muy sucia" y que consideran que trasmite una mala imagen de la institución.

"En el CEUMA hemos pasado por bastantes cosas que deberían salir a la luz", sostiene el presidente en funciones de este órgano de representación estudiantil, Abraham Cortes Bonilla, que denuncia que "con los estudiantes se han hecho cosas que no son de recibo". Por ello, considera que es importante "que se sepa la visión que tienen los estudiantes de todo este proceso". "Nos han señalado, ha habido profesores haciendo campaña en clase por uno u otro candidato, difundiendo bulos, se han invadido grupos de whatsapp para hacer campaña...", relata.

"No he visto una campaña igual en otro órgano de la UMA, con mentiras, profesores diciendo bulos por las clases, señalamientos. Se ha intentado hacer de todo por rascar algún voto", continúa. Incluso, dice, ha habido profesores que han dicho a sus alumnos "que si no votan a tal candidato os voy a suspender".

Cabe decir que, según el reglamento, los estudiantes tienen el 25% del voto ponderado en las elecciones al Rectorado de la UMA. Esto quiere decir que son el segundo colectivo con mayor peso dentro de la Universidad, por detrás de los profesores Doctores (que tienen el 54%), y por delante del PDI (Personal Docente e Investigador, con un 8%) y del PTGAS (Personal Técnico, de Gestión, de Administración y Servicios, que tiene el 3%).

El presidente del Consejo de Estudiantes de la UMA subraya que este órgano ha mantenido en todo momento una postura de "imparcialidad" ante los distintos candidatos. "No hemos apoyado a ninguno", insiste, apuntando que "nuestra función, como CEUMA, es ver que todo se esté haciendo bien en todo el proceso de las elecciones". Esta imparcialidad no es algo que venga ordenado por ningún reglamento, pero Abraham Cortes Bonilla insiste en que "nosotros tenemos que trabajar con el que gane, sea quien sea, y decidimos mantenernos imparciales".

A pesar de ello, dice que algunos candidatos "han intentado que nos posicionemos de todas las maneras" y ha habido algunos candidatos que se han llegado a autoadjudicar el apoyo del CEUMA cuando ninguno lo tenía. Así, asegura que "se han hecho pasar por miembros del CEUMA para hacer campaña, ha habido grupos de estudiantes repartiendo panfletos en bibliotecas y cafeterías diciendo que forman parte del CEUMA". Una estrategia que, según critica, se mantiene estos días previos a la segunda vuelta pese a que es algo que no permite la Junta Electoral.

Además de lo anterior, Cortes Bonilla denuncia que ha habido "ataques directos al propio CEUMA". "Nos han dicho que tenemos baja calidad moral", señala en referencia al comentario en redes sociales de uno de los aspirantes. "Esto pasó porque nosotros, con toda la voluntad, hicimos fue una tabla comparativa de los programas para que los estudiantes vieran qué propuestas tenía cada candidato, sin ningún tipo de intención...", explica, y añade: "Nos parece un ataque directo al CEUMA y por tanto al estudiantado". Además, comenta que "nos extraña que a nosotros se nos diga eso cuando otros sectores de la universidad también hicieron una tabla igual y no se les atacó".

Por si fuera poco, asegura que después de dicho comentario, un miembro de la dirección del CEUMA recibió una llamada de una persona del equipo del mismo candidato que sintió como "amenazante". "Le acusó de una ristra de cosas, entre otras, le dijo que no representamos a nadie. Fue bastante desagradable, lo pasó mal", cuenta.

Con todo esto sobre la mesa, el presidente del Consejo de Estudiantes insiste en que "ha sido una campaña muy sucia". "Se ha dado muy mal ejemplo, siempre digo que si esta es la imagen que quieren dar de la UMA, vamos por muy mal camino", concluye.