Dani Pérez: "La prioridad absoluta en estos momentos es garantizar el agua que Málaga necesita"

El secretario general del PSOE malagueño, Dani Pérez, ha asegurado que “la prioridad absoluta en estos momentos es garantizar el agua que Málaga necesita". En su discurso ante el comité provincial de los socialistas malagueños, Pérez ha afirmado que “no hay otra cuestión más urgente, ni más importante”. “Sin agua no hay futuro, sin agua no hay turismo, ni agricultura; sin agua no hay vida”, ha dicho, al tiempo que ha defendido una alianza por Málaga contra la sequía como un espacio de encuentro y coordinación entre administraciones para poner en marcha medidas urgentes, con recursos económicos suficientes, para combatirla. Asimismo, ha reclamado a la Junta de Andalucía "que cumpla con sus competencias y sus compromisos en materia hidráulica". Pérez ha asegurado que el Gobierno de Moreno Bonilla está haciendo dejación de funciones en Málaga y que tiene "abandonadas sus principales competencias": sanidad, educación y agua. “¿Dónde está Moreno Bonilla ante la crisis sanitaria que sufre Andalucía? ¿Dónde está el presidente de la Junta de Andalucía ante la peor sequía que estamos sufriendo? Ni está ni se le espera”, ha manifestado. Pérez ha destacado el gobierno alternativo que ha puesto en marcha Juan Espadas. “Este 2024 va a ser decisivo en la construcción de esa alternativa de gobierno socialista tan necesaria en Andalucía. Los socialistas malagueños nos vamos a dejar la piel en ese objetivo de recuperar el gobierno de la Junta de Andalucía. Al igual que nos la vamos a dejar para defender las políticas progresistas del Gobierno liderado por Pedro Sánchez y para que se conozcan hasta en el último rincón de la provincia”, ha subrayado. En este sentido, ha señalado que “ni nos podemos dejar achantar, ni podemos dejar de librar ninguna batalla con la derecha, es algo que hemos aprendido en las últimas elecciones”. “A los dirigentes del PP que nos señalen por las políticas que pone en marcha el Gobierno que preside nuestro secretario general, habrá que recordarles que han votado en contra de la subida en un 3,8% en las pensiones de más de 284.000 malagueños. Cuando vengan con las críticas al Gobierno, que hasta el último vecino del último pueblo de la provincia sepa que el Partido Popular ha votado en contra de mejorar la vida de los pensionistas”, ha expuesto. “Tenemos que redoblar los esfuerzos para explicar y hacer llegar las políticas progresistas del Gobierno. Medidas que mejoran la vida de la gente, como la revalorización de las pensiones o la subida del salario mínimo interprofesional. Y también medidas que mejoran la convivencia y la unidad de nuestro país”, ha añadido.

"Una estrategia municipalista para devolver a la provincia a la senda del progreso"

Pérez ha anunciado que el PSOE de Málaga va a poner en marcha "una estrategia municipalista para devolver a la provincia a la senda del progreso" de cara a los comicios de 2027. “Una Málaga del progreso donde afiancemos las ciudades que gobernamos, donde avancemos en las zonas más cosmopolitas como referentes frente a una derecha que no ofrece más ideas que el odio”, ha apuntado. “Los alcaldes y alcaldesas del PSOE sois el espejo en el que nos miramos los que aspiramos a gobernar. Sois el ejemplo de cómo gobernamos los socialistas, de forma cercana, honrada y anteponiendo los intereses de los ciudadanos por encima de cualquier cuestión. Estáis haciendo un trabajo enorme en unas circunstancias muy difíciles: superando una crisis tras otra, del COVID a la subida de precios, y con toda la maquinaria institucional del PP en contra”, ha dicho, al tiempo que ha avanzado que “vamos a volcarnos para fortalecer la labor de nuestros gobiernos municipales”. Asimismo, ha anunciado la puesta en marcha de una estrategia en los municipios donde el PSOE está en la oposición “para dar un impulso a la acción política y trabajar por una mayoría de progreso en las próximas municipales”.