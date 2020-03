De la Torre sobre La Invisible: "No deja de preocuparnos la seguridad del edificio"

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, sigue sin definir el camino que seguirá el Ayuntamiento a corto plazo con la Casa Invisible, que desde hace trece años viene funcionando como centro cultural alternativo tras ser okupado en 2007. Este jueves, al ser preguntado por el asunto, ni ha señalado la posibilidad de activar su desalojo, como llegó a acordar la Junta de Gobierno Local a mediados de 2018, ni ha hablado de la posibilidad de buscar una salida legal para cederlo formalmente a la Fundación de los Comunes, actuales inquilinos del mismo.

"Hemos sido abiertos, flexibles y respetuosos con las actividades desarrolladas en el centro, pero no deja de preocuparnos la seguridad del edificio; queremos estar muy atentos", ha contestado el mandatario local. La cuestión no es menor si se tiene en cuenta que, de acuerdo con lo expuesto por el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, las condiciones del inmueble no son las mejores.

Muestra de ello es que sobre el edificio, localizado en la calle Nosquera, pesa una inspección técnica (ITE) desfavorable, correspondiente a 2018. Desde el colectivo cultural que explota el recinto se explicó a este periódico que su interés por acometer las obras demandadas por los técnicos municipales se toma con la necesidad de disponer de las necesarias licencias, que no son otorgadas.

De la Torre también ha hablado de que hay "otros colectivos que nos han planteado por qué en este caso se hace una cesión gratis y por qué no podría hacerse en otros casos". Asimismo, ha recordado que el Ayuntamiento tiene en marcha actualmente el proyecto de rehabilitación de la antigua prisión de Cruz de Humilladero "para jóvenes creadores, que no pretende sustituir a ningún otro proyecto, pero sí sumar y ofrecer nuevas oportunidades".