Denuncian que los MIR cobran menos que los del resto de España

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) alertó ayer de que, a pesar de que las retribuciones de los facultativos del servicio del Sistema Nacional de Salud vienen fijadas por el Gobierno central y publicadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), incluidos los facultativos en formación, en la comunidad andaluza cobran menos que en el resto de España.

Según informó el SMA en un comunicado, "aunque la cuantía económica no es importante, el hecho de que nuestros residentes tengan un sueldo base inferior a los residentes de otras comunidades constituye un hecho lamentable que viene a reiterar el escaso interés de la Consejería de Salud de Andalucía en el cuidado y respeto de sus facultativos".

El SMA lleva meses insistiendo en este hecho y pide al SAS que lo rectifique

Desde el sindicato afirmaron que "no es razonable que un colectivo con unas retribuciones ya de por sí escasas vea mermado aún más sus emolumentos por una decisión incomprensible del Servicio Andaluz de Salud (SAS)" que "no tiene base jurídica alguna y constituye una vulneración de una norma estatal de obligado cumplimiento".

El SMA lleva meses insistiendo en este hecho y pidiendo al SAS que lo rectifique, si bien hasta el momento "no se ha recibido ninguna explicación oficial" al respecto. No obstante, según explicaron, "no es la única irregularidad que refleja la nueva resolución de retribuciones, y es que el texto mantiene incongruencias que se mantienen desde hace años y añade errores nuevos".

Los facultativos aseguran que la productividad por asunción de cupo o el precio de las guardias son algunos ejemplos de "más incongruencias y errores" en la resolución del 3 de julio, de (PGE) para el año 2018 ha fijado en 13.780,08 euros el sueldo anual para los empleados públicos del grupo A1, lo que supone un total de 1.148,34 euros al mes. Esta cantidad se vio incrementada en un 2,5% en el mes de julio.