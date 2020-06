Desescalada Málaga: Los hospitales retoman su intenso ritmo de asistencia a pacientes sin coronavirus

La nueva normalidad impone que los hospitales estén pendientes de tres frentes:la asistencia de los pacientes generales, la atención de los contagiados de Covid, que ahora que van en descenso, y la previsión de camas por si hubiera un repunte de la pandemia.

Es una labor sin precedentes y compleja, que además debe articularse con los descansos del personal. Desde hace ya unas tres semanas –tras la reducción de la presión asistencial del coronavirus– los hospitales malagueños han puesto velocidad de crucero para quitar listas de espera y dar respuestas a los enfermos antes de que lleguen las vacaciones de verano. Junio es un mes clave para normalizar la atención antes de que comience el descanso estival de los profesionales que, seguramente, supondrá un nuevo parón en la asistencia.

“Creíamos que íbamos a tardar más, pero evolucionamos a buen ritmo hacia la normalidad absoluta. Aún la actividad habitual no se ha recuperado al 100% en todos los servicios, pero vamos muy bien”, apuntaba una portavoz del Clínico. Desde el Hospital Regional se daba el mismo mensaje. “Desde hace más de dos semanas estamos a pleno rendimiento, todo se ha reactivado; especialmente, las operaciones”, indicó una responsable del centro sanitario.

Los hospitales, aún en el pico más alto de la pandemia, no dejaron de atender a los pacientes generales urgentes y oncológicos. En resumen, a todos aquellos que tenían cuadros clínicos no demorables. Pero, además, intentaron sacar –en paralelo con la atención a los pacientes Covid que los desbordaban– toda aquella asistencia posible para que no se acumularan demasiadas listas de espera. Un gran esfuerzo de los profesionales, más allá del trabajo realizado para dar respuesta a la crisis sanitaria generada por la pandemia.

Dado que durante estos casi tres meses se atendió todo lo que no podía demorarse, que se potenció la telemedicina para resolver especialmente consultas a fin de que no se acumularan, que por temor a contagiarse muchos pacientes optaron por aplazar sus citas y que además bajó la afluencia de nuevos enfermos, los hospitales aseguran que la situación se está normalizando a buen ritmo.

No obstante, el Regional reserva cuatro plantas al Covid y el Clínico, más de una veintena de camas

Una portavoz del Clínico agregaba que el hecho de atender, además de los pacientes Covid y lo urgente, todo lo demorable que se pudo asistir, ha hecho que la asistencia evolucione con celeridad hacia la normalización.

Una de las primeras medidas que tomó el Servicio Andaluz de Salud (SAS) fue posponer lo no urgente para dejar sitio y profesionales a la asistencia del Covid 19. Ahora, en la desescalada, se va progresivamente recuperando la normalidad. Aún no es total, de hecho no han regresado todavía a su anterior ubicación algunas de las especialidades que se sacaron del Regional y el Clínico para hacer hueco para los enfermos de coronavirus.

Así como los ciudadanos avanzan hacia la nueva normalidad con el pase a otra fase, también los hospitales intentan recuperar su rutina aunque, de momento, nada será como antes. Estos centros mantienen el doble circuito para pacientes con y sin Covid en Urgencias, UCI y hospitalización. Aparte, el Hospital Regional ha reservado cuatro plantas para enfermos con coronavirus y el Clínico, más de una veintena de camas.