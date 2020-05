Desescalada: Málaga pasa este lunes a la fase 2

La provincia de Málaga pasa por fin a la fase 2 de la desescalada. Será a partir del lunes. El anuncio ha sido hecho este jueves a última hora de la tarde por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

El avance significa que los habitantes de la provincia podrán darse los primeros chapuzones en playas y piscinas, acudir a centros comerciales, disfrutar en el interior de bares y restaurantes aunque con aforo limitado y asistir a reuniones de hasta 15 personas.

Simón ha comentado que Málaga y Granada -las únicas dos provincias de Andalucía que seguían en fase 1- pasan a la fase 2 porque "han presentado una evolución muy buena". Habitualmente, la rueda de prensa sobre el cambio de fase se celebra los viernes. Pero en esta ocasión, el Ministerio sorprendió con el adelanto de su notificación a las comunidades autónomas; algo que el Illa justificó en que se habían recibido las solicitudes de las comunidades con anterioridad.

El ministro ha explicado que el avance de estas provincias y otras zonas en España se deben a la "tendencia sostenida positiva" de la evolución de la pandemia. No obstante, hizo un llamamiento a la responsabilidad y la prudencia para no dar pasos hacia atrás. "Una mala acción, una acción equivocada puede poner en riesgo lo que hemos conseguido", advirtió.

El lunes, toda la comunidad autónoma estará en fase 2. La Junta siempre reivindicó que Málaga y Granada pasaran en bloque con el resto de las provincias de Andalucía a la siguiente estadío.

No ha sido así y estos dos territorios van una semana por detrás que el resto de la región. El Ministerio de Sanidad, según el informe que se conoció el martes pasado, no dejó avanzar a Málaga junto con el resto de las provincias andaluzas porque el Distrito Sanitario Málaga -que incluye la capital, Rincón de la Victoria, Macharaviaya, Moclinejo, Totalán y Almogía- tenía una incidencia alta de casos y no se podía garantizar que no hubiera movilidad interior en la provincia para mantener a raya a los contagios.

Sanidad esgrimió que la mayoría de los distritos sanitarios colindan con el capitalino que presentaba una incidencia más elevada. Y "dado que no se puede garantizar el control de la movilidad entre ellos, es necesario aplicar el criterio de precaución en estas dos provincias y que se mantengan bajo seguimiento estrecho durante una semana más", según el informe del Ministerio conocido el martes. Este es el origen de que la provincia -así como Granada- vayan una semana por detrás del resto de Andalucía.

Pero, por fin, Málaga pasa a la fase 2. No obstante, el ministro hizo un llamamiento a la responsabilidad y la prudencia. “Es una fase muy compleja; una mala acción o una acción equivocada puede poner en riesgo lo que hemos conseguido”, advirtió.

Por su parte, el responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias apeló al papel clave del sistema sanitario en esta etapa. Recordó que la vigilancia tiene que ser “muy estricta” y que tiene que tener “capacidad de reacción” para actuar de inmediato aunque cualquier pequeño brote para “actuar de forma precoz” a fin de cortar de manera muy inicial cualquier repunte.